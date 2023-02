Boyds Ärger nach Niederlage schnell verraucht: "Dann siehst du Tyger vor der Tribüne ..."

Terrence Boyd hätte alleine die 0:1-Niederlage in Paderborn verhindern können und war aufgrund seiner vergebenen Chancen nach der Partie auch sauer - allerdings nur kurz.

Der 1. FC Kaiserslautern hatte ein gutes Auswärtsspiel in Paderborn hingelegt und die beste Offensive der Liga lange Zeit weg vom eigenen Tor gehalten und so nur wenige Möglichkeiten zugelassen. Am Ende stand dann aber doch die zweite 0:1-Niederlage in Folge.

Gerade Terrence Boyd hatte zwei gute Möglichkeiten, wurde aber im ersten Durchgang gerade noch von Siegtorschütze Jannis Heuer per Grätsche geblockt. Im zweiten Abschnitt traf der Lauterer Top-Torschütze (zehn Tore) aus kürzester Distanz nur die Latte. "Es war eine sehr couragierte Leistung. Wir hatten viele und gute Chancen, gerade meine. Schade, dass da keiner rüberging", haderte Boyd nach der Partie bei "Sky".

Emotionale Szene nach dem Schlusspfiff

Allerdings nicht allzu lange, denn der Angreifer wollte zur allgemeinen Spielanalyse "mal kurz was anderes hinzufügen" - und sprach eine Szene nach Schlusspfiff an, "in der Tyger (Lex Tyger Lobinger, Anm. d. Red.) vor der Tribüne steht". Boyds Mitspieler hatte am Vortag seinen Vater Tim Lobinger nach langer schwerer Krankheit verloren - und stand gegen Paderborn nicht auf dem Spielberichtsbogen.

"Da wird dir ganz kurz bewusst, dass das hier alles nur ein Spiel ist", fügte Boyd an. Es sei schön zu sehen, "wie der Fußball vereint". " Ich habe selbst fast geheult."

Der Schicksalsschlag habe die ganze Mannschaft getroffen. "Du fühlst dich auch scheiße, du willst trösten. Aber was du machen kannst, ist für ihn da sein. Das ist gerade Ablenkung für ihn."

Die mitgereisten Lauterer Fans entrollten ein Plakat mit der Aufschrift "Kopf hoch Lex Tyger" und gaben dem Angreifer damit sicherlich noch zusätzlich Kraft - und auch Boyd half diese Szene, wie er verriet: "Du bist halt so sauer gewesen, dass du das Spiel verloren hast, dann siehst du Tyger vor der Tribüne, das war schön."