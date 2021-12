Boyd verzweifelt: "Wir gehen rein ins Spiel und nichts klappt"

Ratlose Gesichter und ein sichtlich genervter Terrence Boyd - beim Halleschen FC war nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Meppen die Weihnachtsstimmung getrübt. Verständlich, nach nur einem Zähler aus den vergangenen sechs Partien.

"Die Stimmung passt, wir haben Spaß an dem, was wir machen. Wir gehen rein ins Spiel - und nichts klappt. Und das tut einfach weh", fasste Boyd die Gemütslage der HFC-Akteure etwas überspitzt zusammen. Denn dass "nichts klappt", konnte man beim Duell gegen Meppen nicht sagen. Der HFC überzeugte in der ersten Halbzeit durch eine konzentrierte taktische Leistung, unterband das schnelle Meppener Umschaltspiel dadurch nahezu komplett - und stand nach 90 Minuten doch mit leeren Händen da.

Woran das lag, versuchte Halles Trainer Florian Schnorrenberg nach Abpfiff am Mikrofon von "MagentaSport" zu analysieren: "Wir haben hohen Aufwand betrieben, aber letztlich kriegen wir unsere kleinen Probleme dann noch nicht so in den Griff, um Ergebnisse zu liefern. Dann gehen wir hier mit einem 1:4 raus und man hat eigentlich das ganze Spiel über gar nicht so den Eindruck gehabt, dass wir so schlecht in der Partie drin sind."

Das tut mir erstmal leid für den Coach, das tut mir leid für alle Fans und es tut mir leid für den HFC. Terrence Boyd

Denn Halle machte es über weite Strecken gut, kassierte erst kurz vor dem Pausenpfiff den Gegentreffer und konnte im zweiten Durchgang per Elfmeter ausgleichen. Doch dann passierte trotz eigener Druckphase das, was Boyd mit "und dann… bumm, bumm… tja" beschrieb und was sich auf dem Spielberichtsbogen als Meppener Doppelpack innerhalb von zwei Minuten liest - und die achte Saisonniederlage besiegelte. "Das tut mir erstmal leid für den Coach, das tut mir leid für alle Fans und es tut mir leid für den HFC, weil wir das, was wir reinhauen… wir belohnen uns einfach nicht dafür", so Boyd.

Druck auf Schnorrenberg "noch einmal größer"

Das Polster auf die Abstiegsränge schmilzt, sodass in der spielfreien Zeit in Halle wohl einiges hinterfragt werden muss. Zwar hatte Sportchef Ralf Minge dem Trainer in der Vorwoche noch das Vertrauen ausgesprochen, als Garantie sah Schnorrenberg selbst das aber nicht: "Erstmal wissen wir alle, wie das Fußballgeschäft ist. Wir Trainer brauchen immer Ergebnisse und ich glaub, wenn wir die nicht haben, dann ist der Druck groß - jetzt vermutlich noch einmal größer."

Für Boyd kommt die spielfreie Zeit ungelegen: "Du trainierst die ganze Scheiß-Woche, dass du diesen Karren umdrehst, dass wir endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis haben", würde der HFC-Akteur lieber direkt die nächste Chance bekommen. Er weiß aber auch: "So ist das Geschäft, Mitleid bringt da auch nichts, wir müssen weitermachen - fertig."