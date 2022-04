Boyd und das "Rauschen im Körper"

Der 1. FC Kaiserslautern will aufsteigen. Das zeigten die Roten Teufel am Samstag gegen Duisburg eindrucksvoll. Vor toller Kulisse überzeugte allen voran ein Winter-Neuzugang.

An sich waren die Ergebnisse der vergangenen Wochen und Monate bei den Pfälzern sehr ordentlich, aus den letzten 16 Spielen ging nur die Partie gegen die Münchner Löwen (1:2) verloren. Doch zuletzt zeigte die Leistungskurve so ein wenig nach unten, gerade in der Vorwoche beim 0:0 in Freiburg fehlte es an Durchschlagskraft.

"Tore nur eine Frage der Zeit"

Das sollte sich am Betzenberg vor atemberaubender Kulisse und über 28.000 Zuschauern ändern. "Das, was wir in der Vergangenheit nicht mehr so gut gemacht haben, war heute ganz anders. Wir haben sehr ballsicher agiert, hatten gute Passqualität und waren aktiv. Das sah schon gut aus, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Tore dann fallen", so Trainer Marco Antwerpen bei "MagentaSport" nach der Begegnung.

Gegen Duisburg überzeugte die Offensive und allen voran Winter-Neuzugang Terrence Boyd, der einen Dreierpack schnürte und sein Torkonto für die Pfälzer auf sechs Treffer in acht Spielen schraubte. "Es ist einfach schön, dass wir die so dominant weggehauen haben", freute sich der 31-Jährige nach dem Spiel über seine Tore.

Knapper Vorsprung vor Braunschweig - Freitag in Würzburg

Bei seinen Treffern empfand der US-Amerikaner ein "Rauschen im Körper", das vor allem durch die Kulisse entstand. Ohnehin können die Fans ein wichtiger Faktor in der entscheidenden Phase der Saison werden. Sechs Spieltage vor Schluss stehen die Roten Teufel auf Rang zwei, der Vorsprung auf Braunschweig beträgt allerdings nur schmale zwei Zähler.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) reist der Aufstiegsaspirant zu den Würzburger Kickeres, die dringend Punkte benötigen, um den Abstieg in die Regionalliga verhindern zu können.