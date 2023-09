Boyd in ungewohnter Reservistenrolle: "Ich weiß, was ich noch in mir habe"

Eine Kniereizung vor der Saison und die Performance des Sommerzugangs Ragnar Ache zwingen den US-amerikanischen Mittelstürmer Terrence Boyd beim 1. FC Kaiserslautern in eine ungewohnte Rolle. Ein anderer Klub wollte ihn verpflichten.

Neun Minuten. Das ist auf dem Fußballfeld keine lange Zeit, um sich zu beweisen. Etwas zu bewegen. Den Trainer zum Nachdenken zu zwingen. Neun Minuten blieben Terrence Boyd am vorigen Samstag im mit 1:1 zu Ende gegangenen Spiel beim Karlsruher SC, als Cheftrainer Dirk Schuster ihn für den wieder einmal sehr auffälligen, aber ausgepumpten Ragnar Ache aufs Geläuf beorderte. Boyd hatte vier Ballkontakte, spielte drei Pässe, blieb ohne Torabschluss, produzierte in der Kürze der Zeit aber drei Fouls. Er wirkte übermotiviert. "Ey, es ist ein Derby", sagte Boyd dazu mit ein paar Tagen Abstand, "es ist alles gleich hektisch, muss schnell gehen. Ich wollte für mich sagen können, dass ich alles reingeschmissen habe."

Ein Traditionsduell als Ausnahme

Es gibt Spieler, die sind die geborenen Joker. Boyd gehört nicht zu dieser Spezies. Er braucht den Flow, muss ein Gefühl für eine Partie entwickeln, obgleich er in einem bedeutenden Duell schon das Gegenteil bewiesen hat; am 15. April dieses Jahres, beim 2:0 gegen den Hamburger SV, als Dirk Schuster ihn das erste und einzige Mal in der vergangenen Saison nicht in die Anfangsformation beorderte und Boyd mit einem Hälschen auf der Bank schmorte. Erst in der 65. Spielminute betrat der Mittelstürmer den Rasen des Fritz-Walter-Stadions - und markierte sechs Minuten später das Führungstor.

Zurück in die Gegenwart. Trotz der aus seiner persönlichen Warte unbefriedigend verlaufenen Partie in Karlsruhe fällt auf, dass die Laune des 32-jährigen US-Amerikaners langsam wieder besser wird. Ein Gaudibursch war Boyd seit Wochen nicht mehr. Eher in sich gekehrt, nachdenklich. Von Ungefähr kam der Gemütsblues nicht. In der Vorbereitungszeit kostete eine Kniereizung ihn wertvolle Wochen und Trainingseinheiten, er ging mit einem deutlichen Rückstand an Fitness in die Spielzeit. Da die Physis nicht optimal war, konnte er sich der neuen Konkurrenz in Person von Ragnar Ache nicht stellen und erwehren. Zudem agierte der Sommerzugang sofort auf eine Art und Weise, die Boyd selbst in optimalem körperlichen Zustand eine Rückkehr in die Startelf schwermachte und dies nach wie vor tut.

Bester Schütze mit Stammplatzgarantie

Sechs Spiele, fünf Tore, das ist eine außergewöhnliche Quote des aus Frankfurt gekommenen Stürmers, der Topscorer, Toptorschütze und obendrein bester Kaiserslauterer Feldpieler nach kicker-Noten ist. Auf einen Schnitt von 2,50 kommt in Reihen des FCK allein noch Schlussmann Julian Krahl.

Boyd ist ein Teamplayer, er wurde und wird nicht müde, Aches Performance in den höchsten Tönen zu loben. Dennoch nagte es an ihm, plötzlich außen vor zu sein. In der vergangenen Spielzeit avancierte er mit 13 Toren zum mit Abstand besten Schützen des FCK, ein Stammplatz war garantiert. Nun pflegt er das Reservistendasein.

In der letzten Woche der Transferperiode kam Boyd noch aus einem weiteren Grund ins Grübeln. Ein anderer Verein machte ihm Avancen, dem Vernehmen nach ein Klub aus dem Ausland. Der Stürmer dementiert dies gegenüber dem kicker nicht. "Es gibt immer mal Anfragen, das beschäftigt dich dann", sagt Boyd, ohne konkret zu werden. Glücklicherweise sei es aber gar nicht so weit gekommen, dass er wirklich eine Entscheidung habe treffen müsse. Auf Anfrage lässt der FCK wissen, es habe kein konkretes Angebot vorgelegen, über das man hätte sprechen müssen; zudem habe man Boyd eh nicht abgeben wollen.

"Ich dachte mir: Du kannst jetzt nicht einfach abhauen, nur weil es mal ein bisschen schwieriger ist." Terrence Boyd

In der kniffligen Phase tauschte Boyd sich mit ihm nahestehenden Menschen aus. Schließlich gelangte auch er selbst zu der Erkenntnis, dass ein Abschied der falsche Schritt sein würde. "Ich dachte mir: Du kannst jetzt nicht einfach abhauen, nur weil es mal ein bisschen schwieriger ist. Wir können stolz sein, was wir uns hier aufgebaut haben, ich kann das auch. Zu bleiben, das ist die richtige Entscheidung." Denn: "Ich weiß, was ich noch in mir habe - und dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich weiß, was ich am FCK habe. Und der FCK weiß, was er an mir hat."

Boyd wurde nach seiner Vertragsunterschrift Anfang 2022 in Windeseile zur Galionsfigur, zu einem Sympathieträger und Botschafter, und er sieht sich auch nach dem Karriereende bei den Roten Teufeln, sofern der Verein das möchte.

Boyd als Jugendtrainer? Zukunftsmusik

In welcher Rolle, darüber hat er sich ernsthaft noch keine Gedanken gemacht. Immer mal wieder schwirrt ihm der Begriff "Jugendtrainer" durch den Kopf. Zukunftsmusik. Boyd mag spielen, so weit die Füße tragen, die Knochen halten, der Alltag sich ohne allzu große Schmerzen bestreiten lässt; solange er einen Mehrwert liefern kann. "Irgendwann durchgeschleift zu werden, darauf habe ich keinen Bock", betont Boyd.

Nach zwei Niederlagen zum Start ist der FCK seit fünf Pflichtspielen unbezwungen, vier Siegen inklusive Pokal folgte der Teilerfolg in Karlsruhe. Zehn Punkte bedeuten Platz sieben, die Lücke zu Primus Düsseldorf ist drei Zähler schmal. Terrence Boyd vermag längst noch nicht zu sagen, wohin die Reise der Roten Teufel in dieser Saison gehen wird. Zu früh der Zeitpunkt, zu ausgewogen die Spielklasse. Boyd präferiert ein gesundes, langsames Wachstum, auch tabellarisch. Personell seien die Voraussetzungen gegeben. Man könne sich auf das Team verlassen, sagt Boyd und richtet ein Lob "an die da oben", sprich: die Chefetage um Geschäftsführer Thomas Hengen: "Ich kann es immer wieder nur sagen: Die haben ihre Hausaufgaben gemacht."

Alles passe zusammen, niemand stänkere, auch wenn er länger nicht spiele. So wie er.