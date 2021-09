Boyd für zwei Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat Halles Terrence Boyd nach der Roten Karte im Spiel gegen 1860 München für zwei Spiele gesperrt.

Wie der Hallesche FC am Montag mitteilte, ist das Urteil rechtskräftig.

Boyd verpasst damit das Nachholspiel in Zwickau am Mittwochabend (19 Uhr) sowie das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr). Erst gegen den 1. FC Magdeburg (Freitag, 24. September) darf der Angreifer wieder ran.

Boyd hatte beim 1:1 gegen 1860 München einen Kopfball von Stephan Salger auf der Torlinie mit dem Oberarm abgewehrt und Rot gesehen (29.). Den fälligen Handelfmeter schoss Sascha Mölders halbhoch und zu unplatziert, so dass Sven Müller abwehren konnte (30.).