Boyd: "Darmstadt wird ein bisschen mehr Feuer machen"

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Darmstadt, ein besonderes Spiel für Trainer Dirk Schuster und Angreifer Terrence Boyd.

Kaiserslautern kam jüngst zwar nicht über ein torloses Remis in Sandhausen hinaus, ist aber mit zwölf Punkten der beste Zweitliga-Aufsteiger seit fünf Jahren. Holstein Kiel hatte in der Saison 2017/18 nach 7. Spieltagen 13 Zähler auf dem Konto. Chefcoach Schuster sah das Glas nach der Nullnummer im Hardtwald auch "absolut halb voll". Seine Mannschaft sei in der Entwicklung einen Schritt weitergekommen.

Und nun empfangen die Pfälzer am Sonntag den SV Darmstadt 98 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Eine Reise in die Vergangenheit sowohl für Schuster als auch für Angreifer Terrence Boyd.

Der 31-jährige gebürtige Bremer spielte von 2017 bis 2019 für die Lilien und erwartet eine heiße Aufgabe: "Das Spiel in Sandhausen plätscherte so dahin - nun wird der Gegner ein bisschen mehr Feuer machen." Die Hessen haben als Tabellenvierter noch zwei Punkte mehr gesammelt, der FCK könnte sie aber nun mit einem Sieg auf dem Betzenberg in der Tabelle überflügeln.

Trainer Schuster feierte seine bislang größten Erfolge mit Darmstadt. Er marschierte zwischen 2013 und 2015 mit den Lilien von der 3. Liga ins Oberhaus durch, der Sprung in die 2. Liga glückte über die Relegation (1:3, 4:2 n. V. gegen Arminia Bielefeld). Wie nun mit dem FCK, der sich in der Relegation gegen Dynamo Dresden (0:0, 2:0) durchsetzte.