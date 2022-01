Boyd benotet sich selbst - und muss eine Sache verbessern

Terrence Boyd feierte am Samstag sein Debüt für den FCK. Und das gerade gegen seinen Ex-Klub Halle. In Summe war der Angreifer zufrieden - eine Sache muss er allerdings noch verbessern.

Gute Laune: Terrence Boyd (M.) & Co. fuhren einen Sieg gegen Halle ein. imago images/Werner Schmitt

Am 22. Januar wechselte Boyd von Halle nach Kaiserslautern. Nur wenige Tage später feierte er gleich sein Debüt für den FCK - und das gleich gegen Halle. Der 30-Jährige, der in dieser Saison bisher siebenmal traf, stand in der Startelf - und sah nach vier Minuten schon Gelb. "Vor dem Spiel war es auf jeden Fall emotional. Es war schön, die Jungs wiederzusehen. Auf dem Platz ging es bei Halle und bei uns dann um die drei Punkte. Ich bin erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte Boyd nach der Partie bei "Magenta Sport".

Für das knappe 1:0 sorgte am Ende Mike Wunderlich. Mit diesem Ergebnis schoben sich die Roten Teufel an Saarbrücken vorbei auf Platz zwei, denn der FCS verlor am Abend mit 1:2 bei Spitzenreiter Magdeburg. Glatt lief für den Neuzugang natürlich noch nicht alles. "Vor allem gegen den Ball musste ich noch ein bisschen die Abstimmung finden. Der Trainer hat das ein oder andere Mal reingerufen, bis ich es dann endlich gecheckt habe", gab Boyd zu.

Nach vorne funktionierte es allerdings schon ziemlich gut, wie der Stürmer fand: "Offensiv hat es richtig Spaß gemacht, es haben uns auch noch ein paar Jungs gefehlt. Was wir gerade vorne für Qualität haben und Leute, die den Unterschied machen können, das macht schon Spaß." In Summe ein gelungenes Debüt für Boyd - mit Luft nach oben. "Ich würde mir eine 3 geben, aber dafür drei Punkte, von daher passt es", benotete sich Boyd mit einem Lachen selbst.