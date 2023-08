Boyd: "Aus allen Pfeifen geröhrt - oder wie man das sagt"

Der Mittelstürmer der Roten Teufel trifft in Koblenz, ringt aber weiter um hundertprozentige Fitness. Ist er bereit für die Aufgabe Elversberg?

Einen Mangel an Eigenironie konnte man Terrence Boyd noch nie nachsagen. Er nimmt sich gerne mal selbst auf den Arm, das ist hinreichend bekannt. Und so durfte es auch nicht überraschen, dass der 32-jährige Mittelstürmer nach dem 5:0-Pokalerfolg des 1. FC Kaiserslautern bei Oberligist Rot-Weiß Koblenz sein persönliches Schatzkästchen mit den kessen Sprüchen aufstieß.

"Körner, Terrence, Körner"

Gegenstand der Scherze: die eigene Fitness. Aufgrund einer Reizung im Knie hatte Boyd über drei Wochen gar nicht oder nur sehr gedrosselt trainiert, bei der Saisonouvertüre gegen den FC St. Pauli nicht im Kader gestanden und auf Schalke seinen Dienst erst nach 74 Spielminuten angetreten. Nun spielte er nach langer, langer Zeit erstmals wieder über die volle Distanz, und es war im Stadion Oberwerth deutlich zu erkennen, dass die Kraftspeicher noch nicht wieder voll aufgeladen sind. Schon nach einer halben Stunde, erzählte Boyd, habe er "aus allen Pfeifen geröhrt - oder wie man das sagt". Dass Boyd sich hie und da ein Päuschen gönnte und "mal zwei Minuten versteckte", entging dem Trainerstab nicht. "Co" Sascha Franz, so Boyd, habe ihn in der Pause dazu ermahnt, an die Grenze zu kommen. "Körner, Terrence, Körner", habe er gesagt, was nichts anderes bedeutete, als dass Boyd sich bitte quälen und alles geben sollte, um körperlich rasch voranzukommen.

Immerhin, Boyd eröffnete mit dem Treffer zum 0:1 den Torreigen und markierte kurz vor Schluss auch den Endstand. Er besaß Gelegenheiten für weitere Treffer, diese aber blieben ihm verwehrt. Weil ihm mit nachlassender Energie die Konzentration im Abschluss flöten ging? "Wenn du nicht fit bist, dann triffst du keine coolen Entscheidungen. Wäre das hier nicht ein Fitnesstraining für mich gewesen, hätte ich vielleicht auch noch ein paar Dinger mehr gemacht", sagte Boyd und blickte voraus: "Du kriegst in der Liga nicht so viele Chancen, und die müssen dann eben passen."

"Kabelbrand im Herzschrittmacher"

Wie gewappnet er für den kommenden Auftritt am Freitag gegen Aufsteiger SV Elversberg schon ist, vermochte Boyd prozentual nicht zu bemessen, denn schließlich - Obacht, Pointe - sei er "noch nie richtig fit" gewesen; Boyd bekundete aber, "einen großen Schritt nach vorne" unternommen zu haben. Cheftrainer Dirk Schuster glaubte zu wissen, warum sein Schützling sich zu keiner präzisen Einschätzung fähig sah: "Weil er so außer Puste war, dass er nicht mehr reden konnte. Wir haben ihn bewusst 90 Minuten draufgelassen, obwohl er vorher schon einen Kabelbrand im Herzschrittmacher hatte, das hat man von draußen deutlich gesehen. Aber er braucht diese Einsatzzeit, um eine gewisse Sicherheit im Abschluss wiederzubekommen."

Unbestritten steht dem punktlosen FCK am Freitag eine deutlich schwerere Aufgabe ins Haus. Die SV Elversberg konnte in ihren zwei Spielen mit dem 2:2 in Hannover zwar auch erst einen Zähler ergattern, hatte beim 1:2 gegen Hansa Rostock aber Pech und blechte in die Lehrgeldkasse; bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit führten die Saarländer 1:0, mit einem Strafstoß hätten sie den ersten Zweitligasieg der Klubgeschichte zementieren können.

Mit einem entsprechenden Schlachtplan ausgestattet

Die Roten Teufel werden genau wissen, was sie erwartet. Boyd bekundet, dass er und seinen Kollegen stets mit einem entsprechenden Schlachtplan ausgestattet seien. Er sagt dies im Brustton der Überzeugung und mit einem gehäuften Löffel an verbaler Zuspitzung. Pointe, die nächste: "Wir wissen, wer beim Gegner seine Freundin betrogen hat oder wer mit wem essen war. Wir sind auf dem Platz nie überrascht."

Letzten Endes aber gehe es nur darum, "mental da zu sein". Dazu kann auch der Pokalerfolg von Koblenz einen Beitrag leisten, obgleich die Partie aufgrund des Unterschiedes von drei Spielklassen nicht als Gradmesser diente. "Wir haben unseren Stiefel runtergespielt, das war einfach wichtig. Es war ein vernünftiger Auftritt mit Luft nach oben. Wir können das Positive auf- und mitnehmen, für das Selbstvertrauen und uns als Mannschaft", sagte Boyd. Dirk Schuster ergänzte: "Wir wollten das Gefühl eines Sieges mitnehmen; und die kleinen, positiven Nebenwirkungen."

"Da muss man dem Gegner einfach ein Kompliment machen"

Zu diesen zählt auch, dass kein Spieler des 1. FC Kaiserslautern sich in Koblenz verletzte. Manch ein David hat schon versucht, Goliath mit gnadenloser Härte zu bezwingen, nicht so der FC Rot-Weiß. FCK-Kapitän Jean Zimmer zeigte sich ob dessen erfreut: "Ein sehr faires Spiel, wenig überharte Zweikämpfe - da muss man dem Gegner einfach ein Kompliment machen."