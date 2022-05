Boyata will sich durchbeißen

Die allergrößte Abwehrnot scheint gelindert. Der zuletzt erkältungsgeplagte Hertha-Kapitän Dedryck Boyata will am Samstag in Dortmund auflaufen. Auch auf Marvin Plattenhardt (Adduktorenverletzung) hofft Felix Magath.

Felix Magath ruht in sich wie kaum jemand sonst im überhitzten Fußball-Business, aber zu Wochenbeginn hatte er mit Blick aufs dezimierte Abwehr-Personal dann doch ein paar Bauchschmerzen. "Da hab' ich mir Sorgen gemacht", sagte der Hertha-Trainer am Donnerstag. "Wenn neben Linus Gechter und Niklas Stark unser Kapitän Dedryck Boyata ausgefallen wäre, hätte uns das vor Probleme gestellt." Alle drei Rechtsfüßer aus der Innenverteidigung vergrippt und auf der Ausfall-Liste - das wäre ein enormes Handicap für den finalen Spieltag und die schwere Aufgabe in Dortmund gewesen.

Aber während der wie bereits im April erneut erkrankte Youngster Gechter definitiv ausfällt und bei Stark weiter abgewartet werden muss, hat sich die Lage bei Boyata verbessert. "Er macht einen guten Eindruck", so Magath. "Ich gehe davon aus, dass Dedryck mit von der Partie ist." Und mit Marc Oliver Kempf am Samstag die Innenverteidigung bildet.

Auch links in der Viererkette kann Magath auf die Top-Besetzung hoffen. Marvin Plattenhardt, der gegen Mainz (1:2) gefehlt hatte und den seit Wochen Adduktorenbeschwerden plagen, steht nach den Worten des Trainers vor der Rückkehr ins Team: "Er macht aus unserer Sicht gute Fortschritte und steht wahrscheinlich zur Verfügung."

Auch Innenverteidiger Marton Dardai, der Plattenhardt gegen Mainz auf der ungewohnten Linksverteidiger-Position vertreten und am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen das Training abgebrochen hatte, soll dem Spieltagskader angehören, ebenso Davie Selke. Der Stürmer, im Angriff seit Wochen die Nummer 1, hatte die Übungseinheit am Dienstag wegen muskulärer Probleme am Oberschenkel vorzeitig beendet. Sein Mitwirken in Dortmund ist nicht gefährdet, wie Magath erklärte: "Davie steht zur Verfügung."

Da neben Ishak Belfodil erstmals seit Anfang April auch Stevan Jovetic (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel) - mutmaßlich als Teilzeitkraft - wieder an Bord ist, sagte der Trainer am Donnerstag: "Ich kann in der Offensive aus dem Vollen schöpfen."