Boyata verletzt sich ohne Fremdeinwirkung - Muskelverletzung bei Maolida

Herthas Trainer Pal Dardai gehen langsam aber sicher die Abwehrspieler aus. Am Freitagabend musste Dedyryck Boyata gegen Fürth frühzeitig vom Platz - in Hälfte zwei erwischte es Stürmer Myziane Maolida.

Nach Jordan Torunarigha und Lukas Klünter droht Hertha damit ein weiterer schmerzlicher Ausfall in der Abwehr. Boyata musste nach 27 Minuten vom Feld, nachdem sich der sicher agierende Belgier ohne Fremdeinwirkung am rechten Bein verletzte.

Boyata spielte einen Pass, trat danach unkoordiniert auf und fasste sich sofort ans rechte Schienbein, Herthas medizinische Abteilung bandagierte den schmerzhaften Bereich mit einem dicken Tape.

Für Boyata kam daraufhin in der 27. Spielminute Linus Gechter in die Partie. Der 17-jährige Innenverteidiger hatte bereits vergangene Woche im Spiel gegen den VfL Bochum (3:1) den verletzten Jordan Torunarigha (Muskelverletzung) ersetzt. Klünter fehlt wegen einer Schulterverletzung.

Maolidas Muskel macht zu

Doch nicht nur in der Abwehr werden die Personalsorgen immer größer, gegen den Aufsteiger aus Mittelfranken erwischte es auch Stürmer Myziane Maolida. Der 22-jährige Franzose zog sich bei einem harmlosen Zweikampf wohl eine Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel zu und musste in der 68. Minute vom Platz humpeln - für den engagierten, aber glücklosen Neuzugang aus Nizza kam der Ex-Augsburger Marco Richter.

