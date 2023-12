Boxing Day in der Premier League: Was dahinter steckt

Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, findet in der Premier League traditionell ein Spieltag statt, der sogenannte "Boxing Day". Doch was steckt hinter dem "Boxing Day" in der Premier League?

Weihnachten im Stadion: Bei Chelsea ist das 2023 sogar an Heiligabend möglich. Offside via Getty Images

Was ist der Boxing Day?

Der Boxing Day wird allen voran in Großbritannien gefeiert und ist traditionell der 26. Dezember, der zweite Weihnachtsfeiertag. Die Bezeichnung "Boxing Day" geht dabei auf eine "Christmas Box" zurück, die Arbeitgeber ihren Angestellten als Dank für deren Leistungen durch das Jahr hindurch überreichten. Traditionell bekamen seit dem 19. Jahrhundert auch Bedienstete von ihren Adligen eine Christmas Box als Dank dafür geschenkt, dass sie während der Weihnachtstage gearbeitet hatten.

Mittlerweile ist der Boxing Day in vielen Regionen eine Art verkaufsoffener Feiertag, an dem es - ähnlich wie beim Black Friday - besondere Angebote und Rabatte gibt.

Was ist der Boxing Day in der Premier League?

Spitzensport an Feiertagen - damit beschenkte die Premier League ihre Anhänger mit dem Boxing Day. Der Ursprung geht dabei auf das Derby der beiden ältesten Fußballvereine der Welt zurück: Am 26. Dezember 1860 trafen der FC Sheffield und der FC Hallam im ersten Derby aufeinander.

Fußball an Weihnachten fand Anklang bei der Bevölkerung, wodurch einige Jahrzehnte später auch die Liga Spitzensport an den Weihnachtstagen einführte, da die Spiele dort immer besonders viel Aufmerksamkeit bekamen.

Bis 1965 wurde sogar am 25. Dezember und damit am ersten Weihnachtsfeiertag gespielt, seitdem entschied die englische Liga, die Begegnungen erst am 26. Dezember anzusetzen.

Bewusst wurden auf den zweiten Weihnachtsfeiertag seither echte Top-Spiele gesetzt, die bis heute ein Millionenpublikum weltweit an die Bildschirme locken und die Stadien füllen.

Kuriositäten am Boxing Day: Torfestival, Corona und Heiligabend

Ein Boxing Day für die Geschichtsbücher spielte sich 1963 ab, als in der damaligen höchsten Spielklasse, der First Division, in zehn Spielen 66 Tore fielen. Heraus stach damals das 10:1 von Ipswich Town gegen den FC Fulham, Graham Leggat erzielte binnen vier Minuten den schnellsten Hattrick der Liga-Geschichte.

Wie wichtig der Boxing Day für die Premier League ist, wurde auch in der Saison 2021/2022 deutlich, als zahlreiche Vereine mit Corona-Fällen zu kämpfen hatten. Gleich drei Partien mussten ins neue Jahr verlegt werden, dennoch zogen die Verantwortlichen den Spieltag mit sechs Partien am 26. Dezember durch.

Bekanntermaßen ist der Spielplan der Premier League mit unzähligen verschiedenen Anstoßzeiten- und Tagen ohnehin bereits zerrupft, seit der Saison 2023/24 trifft das auch den Spieltag rund um den Boxing Day: Erstmals seit 28 Jahren findet wieder eine Partie an Heiligabend statt. Die eigentlich für den 23. Dezember angesetzte Partie zwischen den Wolves und dem FC Chelsea findet aufgrund einer Übertragungsproblematik erst einen Tag später am 24. Dezember (14 Uhr) statt. Das gab es zuletzt 1995 bei Leeds United und Manchester United (1:3). Es ist noch eine Partie vom vorherigen Spieltag, während am 25. Dezember der Ball dann wieder ruht, finden am Boxing Day fünf Partien statt, einen Tag später drei und am Donnerstag, 28. Dezember, noch weitere zwei.

Rekordhalter Kane

Langjährige Teilnehmer des Boxing Days gibt es zuhauf, meist sind es Spieler, die viele Jahre lang für denselben Klub auflaufen. Top-Torjäger ist dabei Harry Kane mit zehn Treffern am Boxing Day. Er darf erstmals seit über zehn Jahren den zweiten Weihnachtsfeiertag ohne Fußball verbringen. Hinter ihm tummeln sich einige Größen der Premier League, unter anderem Thierry Henry (sieben Treffer), Alan Shearer (8), Robbie Keane (8) und Robbie Fowler (9).