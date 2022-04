"Boxer" Klopp schnauft durch - und "bäm"

Das "wilde" Spitzenspiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool fand zwar keinen Sieger, unterhielt aber wahnsinnig. Jürgen Klopp fand einen vielsagenden Vergleich.

"Was für ein Spiel. Wild." Jürgen Klopps erstes Fazit bei "Sky" nach Schlusspfiff traf es passend. Nur wenige Minuten zuvor hatte seine Mannschaft trotz zweier Rückstande Manchester City ein Unentschieden abgetrotzt. Beim vermeintlichen Showdown um die englische Meisterschaft boten die Reds wie auch die Citizens intensiven, rasanten Fußball, gepaart mit Chancen am Fließband. Das zurzeit größte Fußballspiel Europas - es überzeugte.

Hatte Klopp die Rivalität vor dem Spiel noch mit Tennis verglichen, fiel seine Metapher nach den 90 Minuten etwas anders aus: "Wir können es wie einen Box-Kampf beschreiben. Sobald du einmal deine Hände runternimmst, bekommst du einen massiven Schlag."

Und die Boxer in den roten Hosen mussten am Sonntag so manchen Treffer einstecken und taumelten vor allem in der schwachen ersten Hälfte dem drohenden K.o. im Titelkampf entgegen. Immer wieder überspielten die Hausherren die aufgerückte LFC-Defensive mit hohen Bällen, fanden ihre Zielspieler und suchten direkt den Weg zum Tor. "Ich kann mich nicht daran erinnern, wann sie so viele Bälle hinter die Kette gespielt haben", so Klopps vielsagendes Resümee.

In den Momenten, in denen wir mal durchschnaufen wollten: Bäm. Jürgen Klopp

Auch Citys zweiter Treffer fiel nach diesem Prinzip. Langer Ball Joao Cancelo, Direktabnahme Gabriel Jesus, Tor (36.). "In den Momenten, in denen wir mal durchschnaufen wollten: Bäm." Die Boxer von ManCity hatten den Reds den nächsten Hieb verpasst. Und doch fand der LFC direkt nach der Pause durch Sadio Manés Treffer zum 2:2 zurück ins Spiel (46.).

"Der Start der zweiten Hälfte war viel besser", befand Klopp, der einen gefestigteren Vizemeister im zweiten Durchgang gecoacht und sich somit das Unentschieden gegen eigentlich bessere Gastgeber erkämpft hatte.

"Mir haben viele Dinge gefallen. Ich glaube, wir waren näher als jemals zuvor", so der 54-Jährige. Trotzdem war Liverpool eben nur "nah". Mit dem Remis bleiben die Reds einen Zähler hinter Spitzenreiter City, bei sieben restlichen Partien. Das 2:2 spielte damit also eher den Citizens in die Karten. Trotzdem: "Alles gut soweit", meinte Klopp. "Tolles Spiel und mit dem Ergebnis müssen und können wir leben."

Titelrennen vorerst im Hintergrund

Das Titelrennen rückt für Liverpool in der nächste Woche wieder etwas in den Hintergrund. Am Mittwoch (21 Uhr) steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse bei Atletico Madrid an. Am Samstag (16.30 Uhr, beide Spiele LIVE! bei kicker) steigen die Reds dann erneut mit ManCity beim FA-Cup-Halbfinale in den Ring.

Dort zählt diesmal nur der K.o.