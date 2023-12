Boxen: Wer zeigt den Day of Reckoning live im TV & Stream - und wer kämpft gegen wen?

Kurz vor Weihnachten kommen Box-Fans am "Day of Reckoning 2023" - dem "Tag der Abrechnung" - voll auf ihre Kosten. Wer überträgt das Box-Event des Jahres - und wer kämpft gegen wen?

Anthony Joshua wird einer der Main-Acts beim Day of Reckoning 2023 in Saudi-Arabien sein. Matchroom Boxing via Getty Images

Am 23. Dezember steigt in Riad, Saudi-Arabien, zum Jahresausklang ein echtes Box-Highlight. In den Ring der Kingdom Arena, die 26.000 Besucher fasst, steigen beim "Day of Reckoning 2023" eine Menge Superstars, die um verschiedene Titel kämpfen. Los geht es einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, um 17 Uhr.

Wer kämpft gegen wen?

Insgesamt wird es acht Kämpfe geben, die meisten davon in der Schwergewichtsklasse. Beim Blick auf die FightCard wird dabei deutlich, dass die beiden Superstars Anthony Joshua und Deontay Wilder nicht gegeneinander antreten werden. Die beiden sind dennoch Teil der beiden Hauptkämpfe. Joshua wird gegen den Schweden Otoo Wallin antreten, Wilder trifft auf den ehemaligen WBO-Weltmeister im Schwergewicht, Joseph Parker. Mit Agit Kabayel ist auch ein Deutscher beim Day of Reckoning 2023 dabei, der Europameister will seinen EM-Titel im Schwergewicht gegen Arslanbek Makhmudov verteidigen.

Die Fight Card:

Anthony Joshua vs. Otto Wallin

Deontay Wilder vs. Joseph Parker

Dmitry Bivol vs. Lyndon Arthur

Daniel Dubois vs. Jarrell Miller

Jai Opetaia vs. Ellis Zorro

Filip Hrgovic vs. Mark de Mori

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

Frank Sanchez vs. Junior Fa; Heavyweight

Wo wird der Day of Reckoning 2023 übertragen?

Das Box-Highlight des Jahres wird am Samstag, 23. Dezember, ab 17 Uhr exklusiv bei DAZN übertragen. Dafür wird allerdings eine zusätzliche Einmal-Zahlung in Höhe von 19,99 Euro für Bestandskunden fällig.

Der Day of Reckoning 2023 im Überblick

Hauptkämpfe: Anthony Joshua vs. Otto Wallin (Schwergewicht); Deontay Wilder vs. Joseph Parker (Schwergewicht)

Datum: Samstag, 23. Dezember 2023

Uhrzeit: Ab 17 Uhr

Ort: Kingdom Arena; Riad (Saudi-Arabien)

Übertragung: DAZN (Einmal-Zahlung für Bestandskunden)