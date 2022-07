"Box-to-box-Spieler" Arslan wechselt leihweise nach Dresden

Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Ahmet Arslan bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr von Holstein Kiel. Außerdem gibt es Bewegung bei den Probespielern des Drittligisten.

Arslan kann auf Einsätze in 22 Zweit- und 49 Drittligaspielen zurückblicken, er lief zudem 123-mal in der Regionalliga Nord auf. Mit dieser Erfahrung im Gepäck soll der 28-Jährige als gestandener Spieler eine wichtige Rolle im Team von Trainer Markus Anfang übernehmen. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker beschreibt den Mittelfeldspieler, der auf Leihbasis von Zweitligist Holstein Kiel kommt, als "klassischen Box-to-box-Spieler, der eine hohe Spielintelligenz mitbringt und zwischen den beiden Strafräumen sehr aktiv agiert". Arslan verfüge zudem über ein "sehr ordentliches Maß an Erfahrung, das unserer jungen Mannschaft zusätzlich helfen wird", ergänzt Becker.

Arslan, der in Kiel noch ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2024 besitzt, kann sich mit Dynamo Dresden - einem "Traditionsverein mit leidenschaftlichen Fans" - sehr gut identifizieren: "Mit meinen Stärken möchte ich der Mannschaft helfen, damit wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen. Zudem kenne ich die 3. Liga sehr gut und weiß, was uns dort erwartet. Schon jetzt freue ich mich auf den Liga-Auftakt gegen den TSV 1860 München - das ist direkt ein richtig guter Gradmesser.“

Probespieler-Rochade an der Elbe

Neu dabei in Dresden ist seit heute auch Ex-KSC-Keeper Niklas Heeger. Der 22-Jährige, der nach einem Probetraining bei Ligakonkurrent Verl zuletzt nicht verpflichtet wurde, darf sich aktuell im Trainingsbetrieb von Dynamo beweisen. Für Probespieler Alexandre Fressange endet währenddessen das Engagement an der Elbe. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der in den vergangenen Wochen an der Vorbereitung des Drittligisten teilnahm, konnte die Verantwortlichen nicht nachhaltig überzeugen.