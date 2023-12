Während viele Mittelfeldspieler eine vorrangige Aufgabe wahrnehmen, sind andere Spieler vielfältig aktiv und sowohl in der Defensiv- als auch in der Offensivarbeit wichtig - die Rede ist von Box-to-Box-Spielern.

Sind in der Defensive und in der Offensive wichtig: Box-to-Box-Spieler und Spielerinnen. imago images (3)

Was ist ein Box-to-Box-Spieler?

Die "Box" bezeichnet im Englischen den Strafraum. Daher wird bei einem Box-to-Box-Spieler (oder auch Box-to-Box-Midfielder) von einem Akteur gesprochen, der zwischen beiden Strafräumen zuhause ist. Dies geht mit einer intensiven Laufleistung einher.

Warum ist ein Box-to-Box-Spieler wichtig?

Die Fähigkeit, von der Verteidigung zum Angriff überzugehen, ist im modernen Fußball wichtig. Der Box-to-Box-Mittelfeldspieler beteiligt sich aktiv am Angriff und an der Verteidigung. Der Spieler muss auf der einen Seite über ein gutes Zweikampfverhalten verfügen und auf der anderen Seite dynamisch den Weg zum gegnerischen Strafraum suchen. Er bewegt sich vor dem eigenen Strafraum, um zu verteidigen, und geht weite Wege in den gegnerischen Strafraum, um Torchancen zu kreieren. Box-to-Box-Mittelfeldspieler sind fleißig und echte Allrounder in Verteidigung und Angriff.

Welche Box-to-Box-Legenden gibt es?

Seit einigen Jahren ist der Box-to-Box-Spieler ein gefragter Spielertyp. Klassische Box-to-Box-Spieler sind (oder waren) beispielsweise Steven Gerrard, Frank Lampard, Semi Khedira und Patrick Vieira.

Die besten Box-to-Box-Spieler 2023:

1) Frenkie De Jong (FC Barcelona)

Der Niederländer ist zwar als Mittelfeldspieler bekannt, kann aber auf jeder Position zwischen Abwehr und Mittelfeld spielen. De Jong hat häufig viel Ballbesitz und kann selbst aus engen Positionen eine Lösung finden. Zudem verfügt er über ein gutes Spielverständnis und kann auch als Spielmacher agieren.

2) N’Golo Kanté

N'Golo Kanté ist ein äußerst energiegeladener Box-to-Box-Spieler. Mit Leicester City hat er 2016 den Premier-League-Titel geholt. Anschließend wechselte er zum FC Chelsea. Kanté ist stark am Ball. Er gehörte zu den besten Box-to-Box-Mittelfeldspieler der Welt, wechselte im Anschluss nach Saudi-Arabien.

3) Ilkay Gündogan (Manchester City)

Gündogan spielt in der deutschen Nationalmannschaft und gilt als intelligenter und technisch begabter Mittelfeldspieler. Dabei ist er sowohl in der Defensive als auch offensive für die jeweilige Mannschaft wichtig.