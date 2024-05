Boutakhrit verlässt den FSV frankfurt

Jihad Boutakhrit wird den FSV Frankfurt verlassen. Der 24-Jährige Stürmer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert und will ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Boutakhrit wechselte im Sommer 2022 von der U 21 der TSG Hoffenheim an den Bornheimer Hang und kam in den vergangenen beiden Spielzeiten wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 52 Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei insgesamt 15 Treffer und bereitete elf Tore vor.