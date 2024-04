Bruno Fernandes' Doppelpack rettet ManUnited schmeichelhaften Punkt in Bournemouth

Manchester United ist zum vierten Mal in Serie sieglos geblieben. Beim AFC Bournemouth mussten sich die Red Devils mit einem 2:2 begnügen. Ärgern müssen sich vor allem die Cherries, dass sie United mit einer teils fahrlässigen Chancenauswertung im Spiel gehalten haben.

Nach dem 1:2 bei Luton Town nahm Bournemouths Trainer Andoni Iraola drei Veränderungen vor: Senesi, Sinisterra und Ouattara starteten anstelle von Kelly, Tavernier und Semenyo.

Erik ten Hag vertraute nach dem 2:2 gegen Liverpool exakt derselben Startformation.

Bournemouth mit den besseren Chancen

Bournemouth war von Beginn an gut in der Partie, Solanke hatte nach einem hohen Ballgewinn die erste Chance des Spiels (7.). ManUnited hatte zunächst mehr den Ball, tat sich aber schwer mit dem Pressing der Gastgeber. So resultierte ein Ballverlust von Garnacho auch gleich in der Führung für die Gastgeber durch Solanke (16.). Rashford wäre beinahe der postwendende Ausgleich geglückt (18.), in der Folge waren es aber die Süd-Engländer, die die besseren Chancen hatten. Kerkez (19.), Sinisterra (21.) und Christie (28., 30.) ließen sie aber allesamt liegen.

Dies sollte sich rächen, denn Bruno Fernandes gelang auch mit etwas Glück der bis dato durchaus schmeichelhafte Ausgleich (31.). Bournemouth ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Erst schoss Sinisterra (34.) am Tor vorbei, ehe es Kluivert besser machte und die erneute Führung für die Cherries erzielte (36.).

Die Red Devils waren insbesondere defensiv teilweise indisponiert. Wenn Kerkez (43.) und Kluivert (45.+3) ihre Hochprozenter genutzt hätten, hätte sich keiner beschweren dürfen. United war abhängig von einzelnen Momenten, in denen sich die individuelle Qualität der Offensive zeigte - so auch beim sehenswerten Lattentreffer von Bruno Fernandes (45.+8). Dann ging es mit einem alles in allem durchaus schmeichelhaften 2:1 in die Pause.

Bruno Fernandes gleicht vom Punkt aus

Nach dem Seitenwechsel passierte erstmal lange nichts Nennenswertes. Wenn eine Mannschaft den gefährlicheren Eindruck gemacht hat, dann waren es aber die Cherries - auch dank des stets agilen Kluivert. In Minute 63 zeigte der Unparteiische Tony Harrington plötzlich auf den Punkt, ein in der Entstehung durchaus kurioser und strittiger Handelfmeter. Bruno Fernandes ließ sich die Chance nicht entgehen und glich aus (65.). Beide Teams starteten in der Folge vereinzelte Versuche nach vorne, echte Gefahr ging dabei aber zu keinem Zeitpunkt mehr so recht aus. Turbulent wurde es am Ende noch einmal, als der Unparteiische nach Foul von Kambwala an Christie auf den Punkt zeigte, nach VAR-Review aber auf Freistoß entschied (90.+5). Der fällige Freistoß brachte nichts ein, so blieb es am Ende beim 2:2.

Für ManUnited geht es in der nächsten Woche darum, die letzte verbliebende Titelchance am Leben zu halten. Sonntag (16.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Erik ten Hag im FA-Cup-Halbfinale auf Coventry City. Für Bournemouth geht es eine halbe Stunde zuvor (16 Uhr) in der Premier League mit einem Auswärtsspiel bei Aston Villa weiter.