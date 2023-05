Casemiros Traumtor reicht: ManUnited ist der CL-Qualifikation nahe

Manchester United gewann dank eines frühen Traumtors von Casemiro mit 1:0 in Bournemouth. Durch das Remis von Liverpool bauten die Red Devils ihren Abstand auf Platz fünf aus.

Durch die Niederlagen in Brighton (0:1) und bei West Ham (0:1) schrumpfte ManUniteds Abstand auf den fünften Platz - plötzlich saß Liverpool den Red Devils im Rennen um die Champions-League-Qualifikation im Nacken. Vor dem Spieltag benötigte die Elf von Erik ten Hag aus den drei verbleibenden Partien nur noch zwei Siege, weil Manchester im Vergleich zum LFC noch ein Nachholspiel in der Hinterhand besitzt.

Doch die Red Devils, die mit derselben Elf wie in der Vorwoche beim 2:0 gegen Wolverhampton begannen (Rashford fehlte erkältet), wollten es augenscheinlich nicht mehr bis zum letzten Spieltag spannend machen. So erzielte Casemiro bereits in der Anfangsphase traumhaft das 1:0. Nach einem abgefälschten Eriksen-Heber setzte der Sechser den Ball aus kurzer Distanz per Seitfallzieher links oben in die Ecke (9.).

Brooks erstmals seit seiner Krebsdiagnose in Bournemouth-Startelf

Auf der Führung ruhte sich Manchester dann aber nach gut 25 Minuten aus und ermöglichte Bournemouth somit ins Spiel zu finden. Bestrafen konnte die Cherries die Passivität der Gäste aber nicht. Unter anderem scheiterte Solanke an de Gea (27.) und Brooks, der erstmals seit seiner Lymphdrüsenkrebs-Diagnose im Oktober 2021 in der Startelf stand, schoss genau in die Füße von Varane (32.). Daher ging ManUnited mit einer schmeichelhaften Führung in die Kabine.

Kurz nach Wiederanpfiff standen erneut Brooks und Solanke im Mittelpunkt. Während Brooks diesmal de Gea prüfte (47.), schoss Solanke aus spitzem Winkel vorbei (54.) - es waren augenscheinlich Warnschüsse für die Red Devils.

De Gea bewahrt sein Team vor spätem Ausgleich

Denn im Anschluss steigerte sich Manchester und agierte wieder dominanter. Doch die Vorentscheidung wollte nicht fallen. Weghorst schoss nur Neto an (63.), Bruno Fernandes scheiterte erst an Zabarnyi (65.) und dann ebenfalls am Schlussmann (76.).

Fast hätte sich der Chancenwucher noch gerächt. Da aber de Gea im Eins-gegen-eins mit Moore die Oberhand behielt (83.) und Senesis Volleyschuss nur aufs Tornetz flog (90.+3), feierte Manchester United den zweiten Sieg in Folge.

ManUnited profitiert von Liverpools Patzer

Weil Liverpool im Parallelspiel gegen Aston Villa nicht über ein 1:1 hinauskam, baute Manchester den Abstand auf Platz fünf auf drei Zähler aus. Nun benötigen die Red Devils aus zwei Partien lediglich noch einen Zähler, um in der nächsten Saison in der Champions League antreten zu dürfen.

Für United steht am Donnerstag das Nachholspiel gegen Chelsea auf dem Programm (21 Uhr). Bournemouth gastiert am kommenden Sonntag beim FC Everton (17.30 Uhr).