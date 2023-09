Havertz trifft erstmals: Gunners bleiben ungeschlagen

Der FC Arsenal hat seine Ungeschlagen-Serie in Bournemouth fortgesetzt. Beim 4:0 profitierte unter anderem Havertz von einem der zwei AFC-Aussetzer.

Nach dem Remis im North London Derby - schon das zweite Liga-Unentschieden der Gunners - schonte Mikel Arteta zahlreiche Stammspieler beim 1:0 im League Cup gegen Brentford. In Bournemouth rotierte er erwartungsgemäß zurück: Insgesamt sieben Wechsel nahm der Spanier vor - unter anderem rückten Ödegaard und Rice neben Havertz ins Mittelfeld.

Obwohl das Team von Artetas Jugendfreund Andoni Iraola - die beiden Basken spielten als Kinder gemeinsam bei Antiguoko, einem Team aus San Sebastian - in der Liga noch auf den ersten Sieg wartete, versteckte es sich gegen den Favoriten nicht in der eigenen Hälfte - im Gegenteil. Bournemouth, das im Vergleich zum 2:0 gegen Stoke ebenfalls mit sieben Neuen begann, presste zunächst hoch.

Saka staubt per Kopf ab

Dass diese Taktik durchaus riskant ist, verdeutlichte eine Szene in der 5. Minute. Zinchenko überbrückte mit einer cleveren Bewegung das hohe Anlaufen und plötzlich hatten die Gunners viel Platz - letztlich flankte White aber zu ungenau.

Daraufhin standen die Cherries in den folgenden Minuten tiefer. Trotzdem konnten die Hausherren den Rückstand nicht verhindern: Nach einem Pfostenkopfball von Gabriel Jesus staubte Saka ebenfalls per Kopf ab (17.).

Aarons und Christie leisten sich Aussetzer

Nach dem Treffer kontrollierte Arsenal zwar weiter, strahlte aber bis zum folgenschweren Aussetzer von Aarons kaum Torgefahr aus: Ödegaard nutzte dann einen vom AFC-Rechtsverteidiger an Nketiah verschuldeten Elfmeter zum 2:0-Pausenstand (44.).

Kurz nach Wiederanpfiff verteilte die Iraola-Elf sofort das nächste Elfmeter-Geschenk. Diesmal brachte Christie Ödegaard völlig unnötig mit einer Grätsche zu Fall. Zur Ausführung traten aber nicht die etatmäßigen Schützen Saka oder Ödegaard an, sondern Havertz. Vom Punkt erzielte der zuletzt kritsierte deutsche Nationalspieler sein erstes Pflichtspieltor für die Gunners (53.) - die Entscheidung.

White setzt den Schlusspunkt

Im Anschluss schalteten die Gäste in den Verwaltungsmodus und überließen ihrem Gegner den Ball. Da die Cherries aber bewiesen, warum sie zu den schwächsten Offensivabteilungen der Liga gehören (erst fünf Tore), durfte die Heimfans keinen Treffer bejubeln - dafür feierten die Gäste noch ein Tor.

Nachdem Gabriel Jesus (86.) und Smith Rowe (90.) noch das 4:0 verpasst hatten, brachte White die Kugel nach einem Freistoß per Kopf im Tor unter (90. +3.) - es blieb bei diesem Spielstand, weil Neto einen Schuss Smith Rowes stark parierte (90. +6.).

Abstand auf ManCity verkürzt

Durch die parallele Niederlage von ManCity in Wolverhampton (1:2) verkürzten die Gunners den Abstand zu den Citizens vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) auf einen Punkt. Der AFC hingegen bleibt weiter sieglos und rutscht auf einen Abstiegsplatz ab.

Vor dem Topspiel geht es für Arsenal am Dienstag in der Champions League mit dem Gastspiel in Lens weiter (21 Uhr). Bournemouth ist in der Liga am Samstag beim direkten Konkurrenten Everton gefordert (16 Uhr).