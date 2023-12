Bouhaddouz löst Vertrag beim FSV Frankfurt auf

Aziz Bouhaddouz, prominenter Sommerneuzugang des FSV Frankfurt, wird ab sofort dem Südwest-Regionalligisten nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 36-Jährige beendet seine Profikarriere.

Mit seinem Wechsel vom MSV Duisburg zum FSV Frankfurt waren im Sommer große Hoffnungen verbunden: Aziz Bouhaddouz sollte am Bornheimer Hang die Lücke schließen, die der Abgang von Torschützenkönig Cas Peters zu Alemannia Aachen hinterlassen hatte. Bei der offiziellen Saisoneröffnung spendeten die Fans warmen Applaus, der 36-jähriger Angreifer, der in 186 Zweitligapartien 44-mal traf, zeigte sich froh "wieder zu Hause zu sein".

Doch der Plan, dass der WM-Teilnehmer von 2018 (für Marokko) im Spätherbst seiner Karriere noch mal der Regionalliga seinen Stempel aufdrücken könne, hat sich nicht erfüllt. Nach nur einem Treffer in 14 Ligaspielen wird Bouhaddouz zum Jahresende seine Profi-Laufbahn beenden. Dem Wunsch nach Vertragsauflösung kam der FSV bereits nach. Wie die Frankfurter mitteilten, wolle sich der Stürmer beruflich verändern, weswegen Regionalliga-Fußball nicht mehr in seine Lebensplanung passe.

Ob der FSV Frankfurt in der kommenden Wintertransferperiode die Peters-Lücke, der in Aachen übrigens alles andere als gut zurechtkommt, erfolgreicher als im Sommer schließen kann, wird spannend zu beobachten sein. Aktuell führt Jihad Boutakhrit die vereinsinterne Torschützenliste mit sechs Treffern an, dicht gefolgt von Sturmpartner Oluwabori Falaye (fünf).