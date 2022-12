Bouhaddouz: "Am liebsten würde ich noch zweistellig treffen"

Aziz Bouhaddouz steckt mit Drittligist MSV Duisburg mitten in der ungewohnt langen Winter-Vorbereitung. Für den Rest der Saison hat er sich noch viel vorgenommen - mit dem Team und persönlich.

"Ich bin jetzt im 15. Jahr Profi, dennoch ist das eine völlig neue Erfahrung. Sechs Wochen lang geht die Vorbereitung sonst nur im Sommer", sagt Bouhaddouz in einem Interview auf "dfb.de" zur langen Winter-Pause. Die will der MSV nutzen, um sich nach einer bislang durchwachsenen Saison optimal für den Rest der Spielzeit vorzubereiten.

"Einige Spiele sind ziemlich unglücklich gelaufen. Wir haben uns zu viele Fehler geleistet", schaut Bouhaddouz auf die Bilanz von 22 Zählern aus 17 Partien und Tabellenplatz 11. "Das ist aber abgehakt und der Blick nach vorne gerichtet. Es geht noch mehr. Daran arbeiten wir."

So ausgeglichen, wie die 3. Liga ist, kann die Unterstützung von den Rängen ein wesentlicher Faktor sein. Aziz Bouhaddouz

Das gilt auch für den Routinier ganz persönlich. Bislang hat der ehemalige Nationalspieler Marokkos, der während der trainingsfreien Zeit nach Katar geflogen war, um sein Land vor Ort beim Turnier zu unterstützen, in 16 Einsätzen zwei Tore erzielt. "Ganz klar: Damit kann ich nicht zufrieden sein", räumt er selbstkritisch ein. "Am liebsten würde ich noch zweistellig treffen. Bei der Anzahl der Spiele nach der Pause ist das auch noch möglich."

Weil die 3. Liga ihre Hinrunde vor der WM-Pause nicht beendet hat, warten noch 21 Spiele auf die Zebras und den 35-Jährigen, der sich fit fühlt ("Zumindest bin ich in dieser Saison bisher von kleineren Blessuren verschont geblieben"). Der frühere Zweitliga-Profi (FSV Frankfurt, Sandhausen, St. Pauli) zählt dabei auch auf die Unterstützung der MSV-Fans: "Wir wollen unseren treuen Fans wieder mehr Freude bereiten. Das geht am besten mit so vielen Siegen wie möglich. So ausgeglichen, wie die 3. Liga ist, kann die Unterstützung von den Rängen ein wesentlicher Faktor sein."