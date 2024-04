Bouchama bleibt dem SC Preußen treu

Yassine Bouchama hat seinen Vertrag beim SC Preußen Münster vorzeitig verlängert. Eine Laufzeit des neuen Kontrakts teilte der Drittligist nicht mit. Der offensive Mittelfeldspieler trägt seit Sommer 2022 das SCP-Trikot, war in seiner ersten Saison maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt und machte auch eine Etage höher einen weiteren Schritt. In seinen bisherigen 29 Partien gelangen ihm vier Tore, zuletzt stand er meistens in der Startelf.