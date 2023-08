Bouchalakis verstärkt Hertha-Zentrale

Hertha BSC ist auf der Suche nach einer Verstärkung im Mittelfeld fündig geworden. Wie die Berliner mitteilten, wechselt Andreas Bouchalakis an die Spree.

"Andreas hat in den Gesprächen direkt signalisiert, dass ihn die Aufgabe bei Hertha BSC reizt. Er hat nicht nur über 300 Pflichtspiele in Griechenland, England und der Türkei bestritten, sondern auch Erfahrungen im Europapokal und in der griechischen Nationalmannschaft gesammelt, die er auf und neben dem Platz an unsere jungen Spieler weitergeben kann. Damit erfüllt Andreas genau das Profil, nach dem wir gesucht haben", freut sich Sportdirektor Benjamin Weber. Bouchalakis hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und wird künftig mit der Rückenummer 5 für die Berliner auflaufen.

Der 36-malige griechische Nationalspieler Bouchalakis bringt auf jeden Fall reichlich Erfahrung mit nach Berlin. Mit Piräus gewann er sechsmal die nationale Meisterschaft und wurde einmal Pokalsieger, in der abgelaufenen Saison spielte er jedoch auf Leihbasis in der Türkei bei Konyaspor (zwölf Einsätze). In Piräus hatte der Mittelfeldmann, der noch einen bis Juni 2024 gültigen Vertrag besaß, keine sportliche Perspektive mehr, war von Trainer Diego Martinez aussortiert worden.

In Berlin passt er indes ins Anforderungsprofil von Coach Pal Dardai, der sich einen großen und kopfballstarken Spieler gewünscht hatte - beides sind Attribute, die Bouchalakis mitbringt. Über die Ablöse wurden keine Angaben gemacht.

"Für mich erfüllt sich mit dem Wechsel nach Deutschland ein großer Traum. Ich freue mich sehr, nun bei Hertha BSC zeigen zu können, was ich kann, und möchte der Mannschaft bei der Umsetzung ihrer Ziele mit meiner Erfahrung maximal helfen", wird der Linksfuß vom Verein zitiert.