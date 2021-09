Bottas verlässt Mercedes und wechselt zu Alfa Romeo

Valtteri Bottas wird Formel-1-Rennstall Mercedes nach fünf Jahren verlassen und ab der kommenden Saison für Alfa Romeo fahren.

Der Finne macht nach fünf Jahren für die "Silberpfeile" damit zugleich Platz für Top-Talent George Russell. Bottas unterzeichnet einen Vertrag über mehrere Jahre, wie das einstige Sauber-Team aus der Schweiz am Montag mitteilte. Dort ersetzt Bottas seinen finnischen Landsmann Kimi Räikkönen, der seine Karriere im Winter beendet.

Russells starke Leistungen im Williams

Bei Mercedes wird damit der Platz neben Rekordweltmeister Lewis Hamilton frei. Dass sein Landsmann Russell diesen einnehmen wird, ist seit Wochen ein offenes Geheimnis - bestätigt war es aber auch am Montagmittag zunächst noch nicht. Da nun allerdings Bottas' Zukunft offiziell geklärt ist, dürfte auch die Personalie Russell bald verkündet werden.

Der 23-Jährige wird seit 2017 im Juniorkader von Mercedes gefördert, sein Aufstieg ins Weltmeisterteam war zuletzt nur noch eine Frage der Zeit. In dieser Saison fährt Russell noch für das unterlegene Williams-Team und zeigt dort Woche für Woche starke Leistungen.

Hamiltons Kronprinz

Höhepunkt war Ende August der zweite Startplatz im Qualifying von Spa. Da in Belgien aufgrund des starken Regens kein richtiges Rennen folgte, feierte Russell dort auch gleich seinen ersten Podestplatz. In der vergangenen Saison hatte der Engländer zudem in Bahrain den erkrankten Hamilton bei Mercedes ersetzen dürfen und hätte das Rennen wohl gleich gewonnen, wenn die Boxencrew nicht einen Fehler begangen hätte.

Aufgrund seiner starken Leistungen in den Nachwuchsserien und nun in der Formel 1 gilt Russell schon länger als Kronprinz seines so erfolgreichen Landsmannes. In der kommenden Saison bekommt die Königsklasse nun wohl das direkte Generationenduell bei Mercedes geboten.