"Botschaft an die Mannschaft": Gersbeck vor Comeback

Wenn der Karlsruher SC am Freitagabend auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden will, kann Cheftrainer Christian Eichner auf Stammkeeper Marius Gersbeck setzen.

Gersbeck hatte die ersten beiden Saisonspiele aufgrund einer Hand-OP verpasst. Gegen die SpVgg Greuther Fürth wird der 27-Jährige aber sehr wahrscheinlich auf den Rasen zurückkehren. "Wenn es auch in Absprache mit ihm keine Veränderung gibt, wird er morgen seinen ersten Pflichtspieleinsatz haben. Das ist eine sehr positive Nachricht für uns", sagte Eichner am Donnerstag, der den ehemaligen Junioren-Nationalspieler als einen "der besten Torhüter der Liga" bezeichnet. Insofern erhofft sich Karlsruhes Trainer eine Signalwirkung: "Das wird sicher auch eine Botschaft an die Mannschaft darstellen."

Diese ist dringend notwendig, nachdem der KSC mit null Punkten und 2:8 Toren in die Saison gestartet ist. Saisonübergreifend warten die Badener seit neun Spielen auf einen Dreier. Hoffnung machte immerhin das 8:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde bei der TSG Neustrelitz. "Siege sind durch nichts zu ersetzen", so Eichner, der die Partie angesichts der klaren Rollenverteilung aber nicht überbewerten will. Es sei der klare Anspruch gewesen, sich als Zweitligist gegen einen Oberligisten durchzusetzen. "Trotzdem hat uns das extrem gutgetan."

Einschalten - könnte interessant werden. Christian Eichner über das Fürth-Spiel

Zwar bleibt die personelle Situation trotz des Gersbeck-Comebacks angespannt (Eichner: "Es gibt nach wie vor auch Schattenseiten"), die Vorfreude auf das Kräftemessen mit der ebenfalls schwach in die Saison gestartete SpVgg aus Fürth ist dennoch groß. Auch weil Eichner seinem Team eine gute Trainingswoche attestierte. "Ich freue mich auf jedes Spiel, dafür trainieren wir, das ist der Höhepunkt der Woche."

Dass der Gegner einen ebenfalls schwachen Saisonstart hingelegt (2:2 gegen Kiel, 0:2-Niederlage im Derby in Nürnberg) und sich unlängst im Pokal bei den fünftklassigen Stuttgarter Kickers blamiert hat, will der Ex-Profi nicht überbewerten. "Das haben wir von Bundesliga-Absteigern in der Vergangenheit häufiger mal gesehen", sagt er. Gleichwohl weiß Eichner, dass sich die Ausgangslage ähnelt. "Die Gesamtgemengelange ist bei beiden Teams so, dass sie die einen oder anderen Punkte gerne mehr hätten." Er erwartet entsprechend ein spannendes Spiel. Seine Empfehlung für den neutralen Zuschauer: "Einschalten - könnte interessant werden."