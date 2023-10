Botafogo entlässt Bruno Lage trotz Tabellenführung

Sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze sind in Brasilien keine Jobgarantie. Weil der auf Meisterkurs liegende Botafogo FR unter dem erst Anfang Juli verpflichteten Bruno Lage nur drei Siege aus zehn Spielen holte, muss der portugiesische Trainer in Rio de Janeiro schon wieder die Koffer packen. Der 47-Jährige, 2019 mit Benfica Meister und dann bei den Wolverhampton Wanderers aktiv, sollte den Erfolgsweg von Luis Castro fortsetzen, der dem Millionen-Ruf zu Al-Nassr gefolgt war. Botafogo wartet seit 28 Jahren auf seinen dritten Meistertitel und muss nun noch 13 Spieltage lang zittern.