Bosz über seine BVB-Zeit: "Es war sehr kurz und sehr verrückt"

Am Mittwoch tritt Peter Bosz mit der PSV Eindhoven zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in Dortmund an. Vor dem für ihn besonderen Duell sprach er mit dem kicker ausführlich über seine sechs Monate beim BVB - und sein aktuelles Lieblingsteam in Deutschland.

Wäre es eine Genugtuung, wenn er seinen Ex-Klub Dortmund am Mittwoch nach dem 1:1 im Hinspiel nun aus der Champions League werfen würde? Peter Bosz lächelt nur und erwidert: "So denke ich nicht." Der Cheftrainer der PSV empfing den kicker vergangene Woche in Eindhoven zum Interview und wurde dabei natürlich auch an seine Zeit beim BVB erinnert. "Sehr kurz und sehr verrückt" sei dieses Halbjahr 2017 gewesen, erklärt Bosz.

Bosz brauchte in Dortmund "mehr Zeit"

Aber keineswegs wolle er "im Groll zurückblicken", sagt Bosz, eher empfinde er es auch heute noch so, "dass wir dort etwas Großes hätten erreichen können, wenn man mir mehr Zeit gegeben hätte". Er bekam sie nicht, schon vor Weihnachten musste der inzwischen 60-Jährige wieder gehen.

Immer mit ihm verbunden wird ein irres Ruhrpott-Derby gegen Schalke sein. "Spiele wie dieses prägen meine Zeit in Dortmund. Wir haben 4:0 geführt. Es ist Halbzeit und es wird ein 4:4 mit einer roten Karte für uns für Pierre-Emerick Aubameyang." Aber es liege im fern, "nach Ausreden" zu suchen, selbst die damaligen Wechseltheater um Aubameyang und Ousmane Dembelé lässt er nicht gelten. Und dennoch sagt Bosz: "Ich hatte Spieler in Dortmund, die dachten: In diesem System komme ich nicht zur Geltung. Sie wollten eine andere Taktik, aber es ging nicht um sie, es ging um die Borussia."

Diese Entlassung war die viel größere Enttäuschung. Peter Bosz über das Aus bei Bayer Leverkusen

Bei Bayer Leverkusen hingegen fand er später längere Zeit sein Glück, ehe auch dort nach gut zwei Jahren im Amt Schluss war. "Diese Entlassung war die viel größere Enttäuschung", erklärt Bosz. Dabei hatte er dort mit Florian Wirtz "das größte Talent" seiner gesamten Trainerlaufbahn unter seinen Fittichen. Und nicht nur deshalb habe sich Bayer nun "die Meisterschaft verdient".

