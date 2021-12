Bosz sauer wegen Punktabzug: "Der Schiedsrichter sagte: 'Wir spielen weiter'"

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat Olympique Lyon jetzt auch noch einen Punkt weniger auf dem Konto. Trainer Peter Bosz äußerte am Freitag sein Unverständnis für die Entscheidung - und betonte auch die Rolle des Gegners.

"Ich bin wirklich sehr enttäuscht", sagte Bosz auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Meister Lille OSC (Sonntag, 13 Uhr) zur Entscheidung der Disziplinarkommission des französischen Ligaverbands, Lyon einen Punkt abzuziehen. "60.000 Menschen und meine Spieler mit einem Punktabzug werden bestraft wegen eines Verrückten, der das gemacht hat. Das verstehe ich nicht."

Ein OL-Anhänger hatte mit einer Wasserflasche Marseille-Profi Dimitri Payet bereits in der 5. Minute der Partie getroffen, das Spiel war später abgebrochen worden. Es soll nun zu einem noch nicht bestimmten späteren Zeitpunkt vor leeren Rängen nachgeholt werden. Die Umstände des Abbruchs führte Bosz ebenfalls als Argument gegen einen Punktabzug an. "Es war OM, die sich geweigert haben, weiterzuspielen. Der Schiedsrichter hat klar gesagt: 'Wir spielen weiter.' Ich war ja in der Kabine. Und Marseille hat sich geweigert. Jetzt werden wir bestraft. Es ist jetzt so, aber ich verstehe es nicht."

Juninho geht schon im Winter

Der Punktabzug kommt für Bosz ohnehin in einer schwierigen sportlichen Phase. Seitdem er Lyon im Sommer übernahm, fährt der ehemalige Serienmeister trotz der Verpflichtungen von Jerome Boateng und Xherdan Shaqiri sehr durchwachsene Ergebnisse ein, steht nur auf Tabellenplatz zwölf. Wohl auch wegen dieses Misserfolgs hatte Sportdirektor Juninho in dieser Woche angekündigt, den Verein schon im Winter - und damit ein halbes Jahr früher als geplant - zu verlassen.

"Wenn es meine Entscheidung gewesen wäre, würde er bleiben", stellte Bosz am Freitag klar. "Es wird jetzt anders werden. Ich werde mit anderen Leuten über Fußball und die Spieler sprechen müssen. Aber das muss der Klub managen, nicht ich."