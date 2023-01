Boston gewinnt Topspiel - Mavs ringen Lakers in doppelter Overtime nieder

Boston gewinnt das Topspiel gegen Brooklyn. Dallas jubelt nach doppelter Verlängerung gegen die Lakers, während Luka Doncic mal wieder überragt. Die NBA am Freitagmorgen.

Die Boston Celtics haben das Duell der beiden besten Teams im Osten gewonnen und ihre Führung in der Eastern Conference unterstrichen. Beim 109:98 gegen die Brooklyn Nets ging Jayson Tatum mit 20 Punkten und elf Rebounds voran, Marcus Smart steuerte in Abwesenheit des verletzten Jaylen Brown (Adduktorenbeschwerden) 16 Punkte und zehn Assists bei. Nach drei relativ ausgeglichenen Vierteln hatten die Nets im Schlussabschnitt nur noch wenig entgegenzusetzen. Für Brooklyn, das mindestens zwei Wochen auf Kevin Durant verzichten muss und diesen schmerzlich vermisste, war es die erste Niederlage nach fünf Heimsiegen in Folge.

Doncic überall: Triple-Double und zweimal per Dreier zur Verlängerung

Hart erkämpft haben sich die Dallas Mavericks ihren 119:115-Triumph über die Los Angeles Lakers. Dabei sahen die Texaner, beiden Luka Doncic mal wieder überragte (Triple Double mit 35 Punkten, 14 Rebounds und 13 Assists) bei ihrem Gastspiel in Kalifornien zwischenzeitlich schon nach dem klaren Sieg aus und führten mit 19 Punkten. L.A. meldete sich jedoch im Schlussspurt zurück. Die Gastgeber, bei denen Dennis Schröder sieben Punkte, sechs Vorlagen und vier Rebounds sammelte, hatten dann aber Pech, dass Doncic sechs Sekunden vor Schluss per Stepback-Dreier zum Ausgleich traf und die Refs im Gegenzug ein Foul von Tim Hardaway beim letzten Wurf von Troy Brown übersahen.

Wieder war es ein Stepback-Dreier von Doncic, der die zweite Verlängerung erzwang. In dieser setzten sich die Gäste schließlich entscheidend dank sechs Punkte von Spencer Dinwiddie ab.

Ersatzgeschwächte Bucks unterliegen Miami - 50

Die Milwaukee Bucks verpassten es derweil, aus der Niederlage der Nets Kapital zu schlagen und unterlagen den Miami Heat 102:108. Beide Teams waren dabei ersatzgeschwächt (den Bucks fehlten unter anderem Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton). Die Heat setzten dabei ihre Serie ohne Fehlwurf an der Freiwurflinie bis kurz vor Ende fort - dann verlegte Jimmy Butler einen Versuch, was sich aber nicht rächte.

Die Portland Trail Blazers kassierten andernorts ihre fünfte Niederlage in Serie. Gegen Cleveland reichten dabei auch die 50 Punkte von Damian Lillard nicht aus. Am Ende hieß es 119:113 für die Cavs.