Boston gewinnt Topspiel in Toronto - Niederlage für Peterka

Rückschlag für John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres im Kampf um die Play-off-Plätze. Gegen die Carolina Hurricanes setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage.

Vor dem All-Star-Wochenende waren in der NHL noch einmal die Topteams der Eastern Conference im Einsatz. Die Carolina Hurricanes, Spitzenreiter der Metropolitan Division, stellten die Weichen in Buffalo früh auf Sieg und führten schon im ersten Drittel mit 3:0. Sebastian Aho, der in den letzten sechs Spielen immer getroffen hat, eröffnete den Tor-Reigen im Powerplay (3.). Die Hurricanes haben damit sieben Spiele in Folge gewonnen.

Bei den Sabres schied Top-Scorer Tage Thompson (68 Scorerpunkte in 50 Spielen) im Mittelabschnitt verletzt aus. Sein Mitwirken beim All-Star-Game am Wochenende ist ungewiss. Der Münchner John-Jason Peterka kam bei den Gastgebern auf knapp 14 Minuten Eiszeit. Buffalo liegt derzeit auf Platz 4 der Atlantic Division, der Rückstand auf einen Play-off-Platz beträgt allerdings schon neun Punkte.

Das Topspiel stieg in Toronto, wo sich mit den Maple Leafs und den Boston Bruins die beiden Spitzenteams der Atlantic Division gegenüberstanden - mit besserem Ausgang für die Gäste, die zuletzt dreimal in Folge nicht gewonnen hatten. Auf dem Weg zum 5:2-Auswärtssieg gelangen Pavel Zacha im Mitteldrittel zwei Treffer.

Das All-Star-Game der NHL steigt an diesem Wochenende in Sunrise, Florida. Auch Leon Draisaitl ist zum vierten Mal in Folge dabei. Allzu lange ist die Liga-Pause nicht. In der Nacht auf Dienstag (MEZ) geht es in der NHL bereits weiter.