DeBrusk-Doppelpack zum Sieg: Boston schlägt Pittsburgh im "Winter Classic"

Im ersten NHL-Spiel im neuen Jahr setzten sich die Boston Bruins unter freiem Himmel gegen die Pittsburgh Penguins durch.

Die Boston Bruins haben das traditionelle "Winter Classic"-Spiel gegen die Pittsburgh Penguins 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) gewonnen. Doppeltorschütze Jake DeBrusk (48. und 58. Minute) führte die Bruins unter freiem Himmel zum 19. Heimsieg.

Die Gäste waren im Fenway Park des Baseballteams Boston Red Sox durch Kasperi Kapanen (29.) in Führung gegangen. Beinahe gelang den Penguins kurz vor Schluss noch der Lucky Punch. Der Puck überquerte die Torlinie aber bereits nach dem Ertönen der Schlusssirene.

Bruins bauen Division-Führung weiter aus

Die sechsmaligen Stanley-Cup-Champions aus Boston stehen damit weiterhin an der Spitze der Atlantic Division und vergrößern den Vorsprung auf die Toronto Maple Leafs. Die Penguins, die mit 44 Punkten und nach nun fünf Niederlagen in Folge weiterhin im Mittelfeld der Metropolitan Division aufzufinden sind, verpassen mit der Niederlage in Boston den Sprung ins obere Tabellendrittel.

Das zum 14. Mal ausgetragene "Winter Classic" läutet traditionell das neue Kalenderjahr in der NHL ein. Es war das insgesamt 36. Freiluftspiel in der Geschichte der NHL.