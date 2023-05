Dreier-Festival: Celtics gleichen gegen Sixers aus

Das Halbfinale der Eastern Conference zwischen Boston und Philadelphia bleibt offen. Im zweiten Spiel fuhren die Celtics einen klaren 121:87-Sieg ein.

Der frisch zum MVP der Saison gekürte Joel Embiid spielte nach zwei Wochen Verletzungspause noch keine große Rolle und erzielte 15 Punkte. Die deutliche Niederlage zeichnete sich spätestens im dritten Viertel ab, das die Celtics mit 35:16 für sich entschieden.

Dabei konnten sie auch einen schwachen Abend von Jayson Tatum mit nur sieben Punkten verschmerzen. Der 25-Jährige war nach seinem vierten Foul Mitte des dritten Viertels gezwungen, weniger aggressiv zu spielen. Boston stellte dennoch mit Jaylen Brown (25 Punkte) und Malcolm Brogdon (23) die beiden besten Werfer der Partie.

Gleich 20 von 51 Würfen der Celtics von der Drei-Punkt-Linie fanden den Weg in den Korb. Philadelphia hingegen war bei 30 Versuchen nur sechs Mal erfolgreich.

"Wir haben nicht das umgesetzt, was wir wollten. Wir müssen besser werden", sagte MVP Embiid: "Wir wussten, dass sie nach dem ersten Spiel reagieren würden, und wir waren einfach nicht bereit genug. Aber wir werden es richten."

In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1, das dritte Spiel findet am Freitag in Philadelphia statt.