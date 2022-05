Matchwinner Williams: Celtics kegeln die Bucks raus

Die Boston Celtics haben das Finale der Eastern Conference erreicht. In Spiel sieben setzte sich der Traditionsklub letztlich klar gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks durch - großen Anteil am Erfolg hatte dabei ein Spieler aus der zweiten Reihe.

In Boston fieberte man Spiel sieben gegen Milwaukee entgegen - Giannis Antetokounmpo und Jayson Tatum spielten um das letzte Ticket für die Finals der Eastern Conference. Die Celtics gingen dabei als leichter Favorit ins Rennen, auch wegen des Heimvorteils, allerdings sind sie auch als Franchise äußerst erfahren in Entscheidungsspielen. Bostons Bilanz ist 24:9 in einem Spiel 7, bei den Bucks stand da ein 3:8.

Von Beginn an ging es intensiv zur Sache, vor allem der Greek Freak erwischte einen Sahnestart, war der dominierende Mann auf dem Parkett und nach dem Ende des ersten Viertels bereits bei 10 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. Danach wachten die Celtics aber auf und nahmen zusehends Fahrt auf, während die Bucks immer mehr Würfe verfehlten - allerdings hatte Tatum bereits Foultrouble (3).

Nach der großen Pause kippte das Spiel komplett zu Gunsten der Kelten, bei denen Grant Williams ins Rampenlicht trat und am Ende mit 27 Punkten ein Career High markierte. Der Power Forward war damit auch Topscorer der Partie, Antetokounmpo kam bei den Bucks auf 25 Zähler.

Jedenfalls ging Boston mit einer komfortablen Führung von 19 Punkten in den Schlussabschnitt und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Am Ende stand ein 109:81-Erfolg der Hausherren, die sich nun im Finale mit den Miami Heat messen müssen.