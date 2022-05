Butler überragt! Miami erzwingt in Boston Spiel 7

Die Miami Heat haben das Aus in den NBA-Play-offs dank eines überragenden Jimmy Butler abgewendet und im Conference-Final gegen die Boston Celtics ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen.

The heat is on! Jimmy Butler hielt Miami in den Conference-Finals gegen Boston am Leben. Getty Images

Beim 111:103-Auswärtssieg in Boston lieferte Butler am Freitagabend eine herausragende Vorstellung ab. Mit 47 Punkten, acht Assists, neun Rebounds und vier Steals führte er die Heat quasi im Alleingang zum 3:3-Ausgleich.

Die Entscheidung, wer in den NBA-Finals gegen die Golden State Warriors um den Titel spielt, fällt nun am Sonntag (Ortszeit) in Miami. Die Heat standen zuletzt vor zwei Jahren in den Finals, die Celtics schafften dies zuletzt 2010.

"Mein Team hat einen so großen Glauben an mich, auch meine Trainer, die geben mir das Selbstvertrauen, einfach da raus zu gehen und Basketball zu spielen", sagte Butler, für den die 47 Punkte einen Karriere-Bestwert in den Play-offs bedeuteten.

"Es ist unglaublich, so einen Kerl neben sich zu haben", sagte Mitspieler Kyle Lowry, "ich habe schon mit vielen großen Spielern gespielt, er ist einer der besten."

Bei den Celtics, die im lauten TD Garden weniger als fünf Minuten vor dem Ende 97:94 führten, war Jayson Tatum mit 30 Punkten der beste Werfer. Daniel Theis kam wie schon in Spiel fünf nicht zum Einsatz.