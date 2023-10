Bosse "tief beeindruckt": Kobel verlängert beim BVB

Am Donnerstagnachmittag verkündete der BVB, was sich bereits angebahnt hatte: Stammtorwart Gregor Kobel (25) hat seinen ursprünglich noch bis 2026 gültigen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. "Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB", sagt Klubboss Hans-Joachim Watzke in der Pressemitteilung.