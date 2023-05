Borussias Fahrplan: Reise, Analyse - dann Verkündung der Farke-Entscheidung

Es war ein versöhnlicher Abschluss, den die Gladbacher Fans beim 2:0 gegen den FC Augsburg im Borussia-Park erlebten. Daniel Farke wird die Mannschaft auch auf der anstehenden Abschlusstour betreuen. Danach endet wahrscheinlich seine Zeit als Fohlen-Coach.

Das letzte Heimspiel der Saison entwickelte sich noch einmal zu einer Spaßveranstaltung. Mit flottem Offensivfußball und zwei wunderschön herausgespielten Toren gegen chancenlose Augsburger begeisterte die Fohlenelf ihren Anhang. Der 2:0-Erfolg sorgte nicht nur für prächtige Stimmung im Borussia-Park, sondern auch für den erhofften, kleinen Sprung in der Tabelle: Am 1. FC Köln vorbei ging es noch einen Platz nach oben. Am Ende einer sehr schwierigen Saison steht somit Platz 10 - genau die Platzierung aus der vergangenen Spielzeit, als noch Adi Hütter auf der Gladbacher Trainerbank saß. Nachfolger Daniel Farke holte insgesamt zwei Zähler weniger, 43 im Vergleich zu den 45 Punkten unter Hütter, dafür gelang es, die Anzahl der Gegentore etwas zu verringern (55 statt 61).

Auch das gehört zu den Fakten der Saison: Im krassen Kontrast zur beachtlichen Heimbilanz (33 Punkte, Platz 6 im Ligavergleich) steht die miserable Ausbeute in der Fremde, die Borussia stellt das drittschwächste Auswärtsteam der Liga (nur ein Sieg, insgesamt zehn Punkte). Und im Grunde unfassbar für eine Mannschaft mit gehobenen Ansprüchen: In der ganzen Bundesligasaison gelangen keine zwei Siege in Folge. Herausgekommen ist unter dem Strich die punktemäßig schlechteste Runde seit der Saison 2010/11, als es in die Relegation gegen den VfL Bochum ging.

Die Zusammenarbeit mit Hütter endete vor einem Jahr direkt nach dem Saisonfinale. Und es ist zu erwarten, dass auch Farke (Vertrag bis 2025) die Mannschaft kein zweites Jahr betreuen wird.

Saisonabschluss-Tour mit Farke

Auf der anstehenden Saisonabschluss-Tour wird Farke das Team aber erst einmal weiter betreuen. Das Programm sieht dabei unter anderem zwei Freundschaftsspiele vor. Am Pfingstmontag (Anpfiff 15 Uhr) tritt die Borussia beim FC Oberneuland an. Am Mittwoch (18 Uhr) wird die Tour mit der Begegnung bei Drittligist Hallescher FC abgeschlossen. Danach erfolgt die von Sportdirektor Roland Virkus angekündigte Generalanalyse, in der es nicht ausschließlich, aber auch um die Trainerfrage geht.

"Erst mal gehen wir auf die dreitägige Reise, dann setzen wir uns zusammen und analysieren in aller Ruhe", sagte Virkus am Samstag bei "Sky" und wiederholte auf Nachfragen, ob er mit Farke weitermachen wolle: "Ganz klar: Analyse nach der Reise, danach sehen wir weiter." Die Analyse sei "ergebnisoffen", versicherte der Manager, der schon rund um das Spiel in Leverkusen (2:2) dementiert hatte, dass das Ergebnis bereits feststehe und die Trennung von Farke längst beschlossene Sache sei.

Nach der Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten muss mit dem Aus von Farke gerechnet werden. Gehandelt werden schon mögliche Nachfolger, darunter, wie berichtet, Ex-Leverkusen-Coach Gerardo Seoane und U-23-Trainer Eugen Polanski.