Borussias Derby-Sorgen um Thuram

Adi Hütter zwischen Hoffen und Bangen beim Blick auf die Personallage vor dem Derby gegen den 1. FC Köln. Drei Rückkehrer nahmen am Dienstag am Training teil, während der Stürmer angeschlagen fehlte.

Zuletzt war Marcus Thuram richtig in Fahrt gekommen. Drei Tore und ein Assist gelangen dem Franzosen in seinen vergangenen fünf Einsätzen. Doch möglicherweise muss Hütter im Derby auf den erstarkten Angreifer verzichten. Thuram hat sich beim Sieg in Fürth (2:0) leicht verletzt. Hinter ihm steht ein Fragezeichen. "Tikus ist etwas angeschlagen. Wir schauen, dass wir ihn bis zum Wochenende wieder hinbekommen", sagte Hütter nach der Einheit am Dienstag.

Muss Scally wieder weichen?

Für mehr Optimismus beim VfL-Trainer dürfte die Tatsache sorgen, dass beim Auftakt in die neue Trainingswoche gleich drei Defensivkräfte zurück auf dem Platz waren. Tony Jantschke stand nach überstandener Corona-Infektion auf dem Platz. Auch Ramy Bensebaini und Luca Netz, die wegen muskulärer Probleme zuletzt ausgefallen waren, zeigten sich richtig belastbar. "Es ist sehr erfreulich, dass alle drei wieder voll mitmischen können", sagte Hütter. Vor allem für die linke Seite stehen im Derby damit sämtliche Optionen parat. In Fürth hatte nach dem Ausfall von Netz und kurzfristig auch Bensebaini Joe Scally diesen Flügel übernommen. Möglich, dass der US-Amerikaner trotz des 2:0-Erfolgs wieder für einen der beiden Rückkehrer weichen und auf der Bank Platz nehmen muss.

Noch keine Alternative für Köln ist Marvin Friedrich (auffälliges Blutbild nach COVID-19). Für den Wintereinkauf ist momentan nicht mehr als etwas Lauftraining drin. "Marvin hat leider immer noch Probleme. Wir hoffen, dass er Mitte nächster Woche wieder einsteigen kann", erklärte Hütter.

"Hochinteressantes Derby vor vollem Haus"

Auf den Österreicher wartet am Samstag das erste Heimderby gegen die Kölner - mit dem Ziel, die jüngste Erfolgsserie (zehn Punkte aus vier Spielen) auszubauen. "Uns ist allen bewusst, welche große Bedeutung dieses Spiel vor allem für unsere Fans hat. Wir werden alles geben, um unsere positive Serie fortzusetzen", sagt Hütter. "Die Kölner haben allerdings auch einen guten Lauf, daher wird es vor vollem Haus sicherlich ein hochinteressantes Derby."