Borussias Bosse formulieren Saisonziel: Zurück in die Einstelligkeit

Startschuss im Borussia-Park. Am Mittwoch nahmen die Fohlen mit der ersten Platzeinheit offiziell die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Die Verantwortlichen haben klare Erwartungen.

"Wir möchten allen zeigen, dass wir besser sind als Platz 14. Für mich ist ganz klar, dass Borussia Mönchengladbach in die erste Tabellenhälfte gehört", sagte Roland Virkus am Rande des Trainingsauftakts. Er sei auch zuversichtlich, dass dies gelingen würde, fügte Borussias Sport-Geschäftsführer an. "Ich bin guter Dinge, dass wir eine deutlich bessere Saison spielen", betonte Virkus.

Erfahrung für die Entwicklung der Talente

Es soll - und muss - nach drei schwierigen Jahren und Abstiegssorgen in der vergangenen Saison wieder klar erkennbar aufwärts gehen beim fünfmaligen deutschen Meister. Hinter den Fohlen liegt die schlechteste Runde seit der Relegation 2011. Auch seitens des Präsidiums wird jetzt der Turnaround erwartet. "Die Einstelligkeit ist das Ziel", betonte Präsident Rainer Bonhof und formulierte weitere Erwartungen: "Unser Stadion muss wieder eine Hausnummer werden, die schwer zu erklimmen ist. Und jeder muss erkennen, dass unsere Mannschaft kämpft. Wenn das so ist, dann sind wir fußballerisch stärker als einige andere Mannschaften und werden unsere Punkte machen."

Die Zuversicht der Verantwortlichen auf eine bessere Spielzeit wird auch durch die bisherigen Zugänge genährt. Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim), Kevin Stöger (VfL Bochum) und Philipp Sander (Holstein Kiel) trainierten am Mittwoch mit; Leih-Rückkehrer Oscar Fraulo (FC Utrecht) war ebenso dabei. "Spieler wie Luca Netz, Joe Scally und Rocco Reitz brauchen an ihrer Seite erfahrene Spieler, die sie anleiten. Jetzt haben wir, was den Kader angeht, erfahrene Spieler geholt. Genau die brauchen wir, um junge Spieler entwickeln zu können. Deshalb haben wir uns auch entschieden, Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander zu holen. Sie bringen Leadership auf unterschiedlichen Positionen mit", erläuterte Virkus.

Seoane zufrieden mit Transfers

Cheftrainer Gerardo Seoane zeigte sich mit den bisherigen Transfers sehr zufrieden. "Das waren genau die Profile, die wir gesucht haben. Es sind alles Spieler, die eine große Portion Persönlichkeit mitbringen und in ihren Klubs auf, aber auch neben dem Platz Verantwortung übernommen haben. Darüber hinaus bringen sie viel fußballerische Qualität mit. Es war wichtig, auch diese Komponente auf diesen Positionen hinzuzufügen", so der Schweizer nach der Auftakteinheit.

Dass der Kader noch längst nicht final steht, liegt auf der Hand. Vor allem im Defensivbereich wird nach Verstärkungen gesucht. Einer der Kandidaten, an dem großes Interesse besteht, ist Links- und Innenverteidiger Bernardo vom VfL Bochum (der kicker berichtete). Über Verkäufe, zum Beispiel Nico Elvedi (Wolverhampton Wanderers?) oder Manu Koné, sollen die Einnahmen für weitere Transfers erzielt werden.

Kommt Bernardo als Wöber-Ersatz?

"Wir schauen im defensiven Bereich, wo wir noch was machen können. Wir haben in Max Wöber einen Linksfuß verloren, der Außenverteidiger und Innenverteidiger spielen konnte", bestätigte Virkus am Rande des Trainings. Genau das Profil als Wöber-Nachfolger - Linksfuß, außen wie innen als Verteidiger einsetzbar - passt auf den 29-jährigen Bernardo. Virkus meinte ganz allgemein: "Wir wollen am liebsten Spieler verpflichten, die mehrere Positionen abdecken, die polyvalent sind."

Kurzfristig zeichnet sich offenbar kein Abgang ab. "Es ist nicht so, dass es konkrete Anfragen gibt", so Virkus über mögliche Offerten für Koné, Elvedi und Co., "aber der Markt ist auch noch nicht richtig in Bewegung." Für "den einen oder anderen Spieler" sei mal "was Lockeres gekommen", sagte Virkus. "Aber wir können nicht sagen, dass wir in Verhandlungen stehen oder vor dem Abschluss."