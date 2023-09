Borussias Achterbahnfahrt: "Wir haben uns auffressen lassen"

Sehr unterhaltsam sind sie, die Auswärtsspiele von Borussia Mönchengladbach. In der Aufarbeitung waren die Verantwortlichen nach dem 3:3 in Darmstadt zunächst etwas ratlos.

Am ersten Spieltag schon hatten Borussias Fans ein wildes Spektakel erlebt mit dem 4:4 beim FC Augsburg. Ähnlich sehenswert, zumindest aus neutraler Sicht, war auch die Partie in Darmstadt. Erneut leisteten sich die Fohlen allerdings einige kaum zu erklärende Aussetzer in der Defensive.

Das betrifft beileibe nicht nur die hintere Abwehreihe; insgesamt präsentierten sich die Borussen in den ersten 45 Minuten, als hätten sie kaum registriert, dass Schiedsrichter Timo Gerach die Partie schon angepfiffen hatte. Ziemlich leicht konnten die Spieler des Aufsteigers durch die Reihen der Gladbacher spazieren und relativ unbedrängt ihre Tore erzielen.

"Wir wussten, was uns erwartet, und waren eigentlich hervorragend vorbereitet", sagte Roland Virkus hinterher. "Aber zur Pause waren wir mit dem 0:3 noch gut bedient. Nach so einer Halbzeit fehlen mir die Worte", so Borussias Manager. Sprachlos blieb er allerdings nicht lange. "Unsere Zweikampfquote war in dieser Phase unterirdisch, da haben wir uns komplett auffressen lassen. So darf man nicht auftreten."

Nach so einer Halbzeit fehlen mir die Worte. Roland Virkus

Völlig überfordert zeigten sich die Borussen in dieser Phase; warum das so war, war auch Gerardo Seoane zunächst ein Rätsel. "Wir werden sicher in der Trainerkabine auch analysieren, ob wir die Trainingswoche richtig geplant hatten, ob wir dabei die richtigen Übungen ausgewählt haben und so weiter", so der Trainer. Zumindest war der Schweizer von der Darbietung seiner Mannschaft so bedient, dass er in der Halbzeitpause gleich vier Auswechslungen vornahm, und komplett runderneuert präsentierte sich Borussia nach dem Seitenwechsel zumindest sehr entschlossen.

Cvancara geht voran

Logisch, dass die Gäste am Böllenfalltor natürlich von der Roten Karte profitierten, und wie sich die Mannschaft selbst aus dem Sumpf zog, dafür ist auch ihr neuer Stürmer ein gutes Beispiel. Tomas Cvancara, soeben eingewechselt, vergab zunächst den Strafstoß, ließ sich aber davon nicht beirren, zeigte erneut seine Torjägerqualitäten und eben auch, dass er sich von einem Rückschlag nicht umwerfen lässt - sondern weiter probiert und seinen Weg Richtung gegnerisches Tor sucht.

"Das 3:3 ist für das Gefühl gut, aber trotzdem unterm Strich natürlich zu wenig", befand Virkus. Mit ähnlich gemischten Gefühlen trat auch Rocco Reitz die Heimreise an, der erneut zur Startelf gehörte, am Anfang mit den anderen unterging, aber immerhin erneut mit seiner Aggressivität positiv auffiel. Zweimal trat er auch als feiner Vorbereiter in Erscheinung, zum Beispiel beim 1:3, das er mit einem tollen Solo einfädelte. "Der Trainer musste in der Pause gar nicht laut werden. Da weißt du ja als Spieler selbst, dass das alles überhaupt nichts war", sagte Borussias Eigengewächs.

Vier Spieltage also sind rum, Borussias Leistungsvermögen ist momentan kaum abzuschätzen. Niederlagen gegen die Bayern und Leverkusen, Topteams der Liga, dürfen in der Phase des Umbruchs natürlich passieren. Aber Aussetzer wie in Darmstadt?

Das Wiedersehen mit Rose und Eberl im Blick

Am Borussia-Park ist natürlich auch allen klar: Präsentiert sich die Mannschaft gegen Leipzig annähernd so desorientiert wie in der ersten Halbzeit in Darmstadt, dann könnte es ein Debakel geben. Andererseits lässt die klare Steigerung in der zweiten Hälfte die Fans natürlich auch hoffen, das Wiedersehen mit Marco Rose und Max Eberl am Samstag einigermaßen glimpflich zu überstehen.