Borussia Neunkirchen, VfR Heilbronn und Co.: So lief die Saison 2021/22 für Profis von gestern

Sie liefen in der Bundesliga auf, gewannen Deutsche Meisterschaften - heute heißt der Alltag allerdings 6. Liga abwärts für viele Profiteams von gestern. So fiel die Saisonbilanz 2021/22 bei Borussia Neunkirchen, VfR Heilbronn und Co. aus.

Borussia Neunkirchen scheiterte in der Aufstiegsrunde am Oberliga-Aufstieg. IMAGO/Eibner

Borussia Neunkirchen - 3. Platz in der Saarland-Liga

Der frühere Bundesligist beendete die Saison in der Saarland-Liga (6. Liga) auf dem 3. Tabellenplatz, durfte aber dennoch in der Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar teilnehmen, da die SG Mettlach/Merzig als Spielgemeinschaft nicht zum Aufstieg berechtigt ist. Dort scheiterte Borussia Neunkirchen nach zwei Niederlagen allerdings als Gruppenletzter an Kirchberg und Idar-Oberstein.

1. FC Frankfurt/Oder - Meister in der Brandenburg-Liga

Der mehrmalige DDR-Oberliga-Meister, der seine Ursprünge in Leipzig hatte, später aber aus sportpolitischen Entscheidungen nach Berlin und schließlich Frankfurt/Oder umsiedeln musste, wird nach vier Spielzeiten 2022/23 wieder in der Oberliga NOFV-Nord an den Start gehen. Der 1. FC Frankfurt/Oder sicherte sich am letzten Spieltag durch ein 1:0 knapp vor Oranienburg die Meisterschaft in der Brandenburg-Liga (6. Klasse).

FC Remscheid - 8. Platz in der Landesliga Niederrhein 3

Die letzte Zweitliga-Saison liegt mittlerweile fast 30 Jahre zurück. Zwischendurch stieg der FC Remscheid sogar bis in die Siebstklassigkeit ab. In der aktuellen Spielzeit trat der Traditionsklub aus dem Bergischen Land in der Landesliga Niederrhein (6. Klasse) an. Das vor der Saison ausgegebene Ziel war ein Mittelfeldplatz, was mit dem 8. Rang letztlich auch erreicht wurde. Allerdings musste Remscheid zum Schluss nach sechs sieglosen Partien noch einmal zittern.

VfR Bürstadt - 16. Platz in der Kreisoberliga Bergstraße

Insgesamt vier Jahre war der VfR Bürstadt einst Teil der 2. Bundesliga. Diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. In der abgelaufenen Runde hieß der Alltag Kreisoberliga. 23 Pleiten und zwei Trainerwechsel später - in der Summe Tabellenplatz 16 - ist aber auch diese Geschichte. In der neuen Saison bekommen die Bürstädter Anhänger dann Kreisliga-A-Fußball (9. Klasse) zu sehen.

SC Herford - 16. Platz in der Westfalenliga 1

Der SC Herford zählte vor vielen Jahren insgesamt vier Spielzeiten lang zum Unterhaus. In der kommenden Runde wird er nur noch Landesliga spielen. Nach einer Saison zum Vergessen - inklusive zweier Trainerwechsel - reichte es in der abgelaufenen Saison nur zum 16. Platz in der Westfalenliga (6. Liga). Mit einem Rückstand von 15 Zähler hat der SCH den Klassenerhalt deutlich verfehlt.

Rot-Weiß Lüdenscheid - 8. Platz in der Landesliga Westfalen 2

Auch die Zweitliga-Zeiten (1977 bis 1981) von Rot-Weiß Lüdenscheid sind schon etwas her. Mittlerweile kämpft RWL in der Landesliga Westfalen (7. Liga) um Punkte. Die abgeschlossene Runde beendeten die Lüdenscheider frei von Abstiegssorgen auf dem 8. Platz.

SpVgg Erkenschwick - 8. Platz in der Westfalenliga 1

Der ehemalige Zweitligist wollte in der Westfalenliga (6. Liga) in der abgelaufenen Saison zumindest oben angreifen. Nach einem völligen Fehlstart musste der Blick zunächst aber nach hinten gerichtet werden. Im Winter tauschte der Traditionsklub deshalb den Trainer. DFB-Pokalsieger Michael Lusch übernahm interimsweise und führte Erkenschwick ins gesicherte Mittelfeld auf Platz 8.

DSC Wanne-Eickel - 5. Platz in der Westfalenliga 2

Einst zog sich der DSC Wanne-Eickel freiwillig aus dem Unterhaus zurück. Heute spielt der Verein aus dem nördlichen Ruhrgebiet in der Westfalenliga (6. Klasse), wo er die Saison nach einem Umbruch im Kader auf Platz 5 beendete.

1. FC Mülheim - 7. Platz in der Kreisliga Duisburg-Mülheim-Dinslaken 1

Die "dicken Jahre" des 1. FC Mülheim liegen schon weit zurück. Zwei Spielzeiten gehörten die Styrumer Löwen Mitte der 1970er zur 2. Bundesliga. Heute kickt der Verein nur noch in der achtklassigen Kreisliga Duisburg-Mülheim-Dinslaken, die man auf Rang 7 beendete. Zu Saisonbeginn mischte Mülheim überraschend im Aufstiegskampf mit, musste im Laufe der Runde aber abreißen lassen.

OSV Hannover - 1. Platz in der Landesliga Hannover Abstiegsrunde

Zwei Jahre spielten die Hannoveraner in der 2. Bundesliga, ehe der Verein Mitte der 1980er-Jahre abstürzte. In der aktuellen Saison trat der OSV Hannover in der Landesliga Hannover (6. Liga) an, in deren Nord-Staffel er die Aufstiegsrunde zunächst deutlich verpasste. In der Abstiegsrunde sicherte sich der OSV dann den Klassenerhalt schon drei Spieltage vor dem Ende.

VfR Heilbronn - Meister in der Bezirksliga Unterland

Der VfR Heilbronn, der immer noch zahlreiche Anhänger ins Frankenstadion lockt, setzte sich den Aufstieg aus der achtklassigen Bezirksliga Unterland als Saisonziel. Dafür verpflichtete der ehemalige Zweitligist kurz vor Saisonschluss sogar Ex-Profi Aytac Sulu. Der steuerte in vier Spielen ein Tor bei und half mit bei der Mission Landesliga.

SC Charlottenburg - 13. Platz in der Berlin-Liga

Der SC Charlottenburg kämpfte in der Berlin-Liga (6. Liga) lange Zeit um den Klassenverbleib, steigerte sich aber gegen Ende der Saison. Im April tauschte der Ex-Zweitligist den Trainer, um neue Anreize zu setzten. Drei Siege in den letzten vier Spielen entledigten den SCC von allen Abstiegssorgen - Tabellenplatz 13. Weil die Teams dahinter durchweg patzten, betrug der Abstand auf die Abstiegsplätze letztlich komfortable elf Zähler.

VfR Mannheim - 3. Platz in der Verbandsliga Baden

Der VfR Mannheim peilte in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison (6. Liga) den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg an, musste sich aber mit Rang 3 zufriedengeben. Durch eine Derby-Niederlage gegen Stadtrivale SV Waldhof Mannheim II fünf Spieltage vor Rundenende musste der VfR zu Platz 2 abreißen lassen. Eine weitere Pleite gegen Zuzenhausen ließ schließlich jede Aufstiegshoffnung des ehemaligen Zweitligisten versiegen.

FC Stahl Brandenburg - 3. Platz in der Landesliga Brandenburg Nord

Der FC Stahl Brandenburg ging in der siebtklassigen Landesliga Brandenburg Nord als Tabellendritter über die Ziellinie. Ins Aufstiegsrennen wirklich eingreifen konnte der ehemalige DDR-Oberligist und spätere Zweitligist aber nicht. Zu früh war der Rückstand zu groß.

Dresdner SC - 6. Platz in der Landesklasse Sachsen Ost

Der Deutsche Meister von 1943 und 1944 hatte eine ruhige Runde in der durch Corona und zwei Rückzüge stark verkürzten Saison in der Landesklasse Sachsen Ost (7. Liga) zu bestreiten. Am Ende reihte sich der Dresdner SC, bei dem in dieser Spielzeit und wahrscheinlich auch in der nächsten allerdings ein Großprojekt im Vordergrund stehen dürfte, auf dem sechsten Tabellenplatz ein.