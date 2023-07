Borussia Mönchengladbach II: Polanski steht vor einer "neuen Challenge"

Eugen Polanski muss bei Borussia Mönchengladbach II nicht nur den gewohnt großen Umbruch bewerkstelligen, sondern mit der Pro-Lizenz auch an einer für ihn persönlich eminent wichtigen Aufgabe dranbleiben.

Eugen Polanski (37) spricht vor seiner zweiten Saison als Trainer bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West gerne von einer "neuen Challenge". Was der langjährige Bundesligaprofi damit meint, ist klar: Wie es bei einer zweiten Mannschaft üblich ist, muss Polanski mit seinem Team einen großen Umbruch vollziehen. Das Borussia-Team, das in der abgelaufenen Saison permanent in der Spitzengruppe mitgemischt und am Ende Platz drei belegt hatte, muss künftig auf zahlreiche bisherige Leistungsträger verzichten.

So schafften nach Offensivspieler Torben Müsel (23), der bereits im Winter zum Drittligisten Rot-Weiss Essen gewechselt war, jetzt auch Rechtsverteidiger Kaan Kurt (21, TSV 1860 München), Innenverteidiger Tom Gaal (22, SSV Ulm 1846 Fußball), die defensiven Mittelfeldspieler Per Lockl (22, SV Waldhof Mannheim) und Enrique Lofolomo (23, Hallescher FC) sowie Angreifer Steffen Meuer (23, FC Erzgebirge Aue) den "Aufstieg" in die 3. Liga. Außenstürmer Phil Beckhoff (23) bleibt zwar in der Regionalliga, schloss sich aber dem Titelaspiranten Wuppertaler SV an. Im Gegenzug rückten bis auf den langjährigen Gladbacher Profi Julian Korb (31, zuletzt Holstein Kiel) ausschließlich Talente in den Kader auf, die zuvor noch im U-19-Bereich aktiv waren.

Er ist ein sehr offener Typ, hat keinerlei Starallüren und wird für unsere Talente ein wichtiger Ansprechpartner sein. Eugen Polanski über Julian Korb

"Für uns geht es zunächst einmal darum, uns als Team zu finden und in der Liga anzukommen", sagt Polanski im kicker-Gespräch. "Die jungen Spieler bringen allesamt viel Qualität mit, müssen sich aber erst an die Anforderungen der neuen Liga gewöhnen." Eine wichtige Rolle spielt dabei Routinier Korb, der die noch einmal verjüngte Mannschaft gemeinsam mit Kapitän und Innenverteidiger Michel Lieder (27) sowie Angreifer Cagatay Kader (26) führen soll. "Julian bringt viel Erfahrung mit und wird vorangehen", so Polanski: "Er ist ein sehr offener Typ, hat keinerlei Starallüren und wird für unsere Talente ein wichtiger Ansprechpartner sein."

Nicht zuletzt wegen Korbs Verpflichtung entschied sich Mittelfeldspieler Joshua Holtby (27), das vorgelegte Vertragsangebot der Borussia nicht anzunehmen, sondern künftig für die Sportfreunde Uevekoven in der siebtklassigen Bezirksliga zu spielen. Schließlich dürfen in der Regionalliga immer nur drei Akteure, die älter als 23 Jahre sind, gleichzeitig auf dem Platz stehen.

Guter Kontakt zu Svensson

Eine herausfordernde "Challenge" wird die bevorstehende Saison übrigens auch für U-23-Trainer Polanski. Neben seiner Tätigkeit in Gladbach absolviert der frühere Mittelfeldspieler aktuell beim DFB auch seine Ausbildung zur Pro-Lizenz (früher "Fußball-Lehrer"), um für künftige Aufgaben im Profifußball gewappnet zu sein. Dabei nutzt Eugen Polanski, der kürzlich schon mal als möglicher Cheftrainer in Gladbach gehandelt wurde, seine Kontakte und absolviert die Praktika bei seinem früheren Teamkollegen Bo Svensson (43) beim 1. FSV Mainz 05. "Wir sind gute Freunde und bei unseren Vorstellungen vom Fußball auf einer Wellenlänge. Dennoch kann ich von Bo natürlich viel lernen", betont Polanski. Gleiches gilt auch für den neuen Borussia-Cheftrainer Gerardo Seoane (44), dem der U-23-Trainer auch jederzeit "über die Schulter schauen" kann.