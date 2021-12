Borussia mal wieder furios: Eine Zeitreise in die 70er

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Gladbachs sensationeller 5:0-Sieg gegen die Bayern im Pokal.

Was ein Spiel! Die Gladbacher jubeln nach dem 5:0 gegen Bayern mit ihren Fans. imago images/Moritz Müller

Mitte Oktober saß ich mit Rainer Bonhof zusammen, Borussias heutigem Vizepräsidenten. Anlass war der 50. Jahrestag des berühmten Büchsenwurf-Spiels auf dem Bökelberg. Wir sprachen über dieses legendäre 7:1 gegen Inter Mailand und die vielen anderen rauschhaften Siege der Fohlenelf in den 1970er Jahren. "Wenn wir einmal richtig ins Rollen kamen, konnte uns niemand mehr stoppen. Es fühlte sich an, als würden wir uns an unserer eigenen Leistung berauschen. Wir wollten noch ein Tor, noch ein Tor, noch ein Tor", erzählte Bonhof voller Begeisterung.

Das Gespräch mit Bonhof fällt mir irgendwann ein, als ich einige Tage später auf der Tribüne des Borussia-Parks sitze und Augenzeuge davon werde, wie eine entfesselt aufspielende Fohlenelf dabei ist, den großen FC Bayern zu zerpflücken. Manu Koné, Ramy Bensebaini, nochmal Bensebaini - nach denkwürdigen 21 Minuten und einem ungebremsten Sturmlauf der Borussia heißt es 3:0 für die Gastgeber.

Auf den Rängen eine Stimmung zwischen Dauer-Ekstase und ungläubigem Staunen, bis nach der Pause das Stadion komplett Kopf steht, als Breel Embolo mit dem 4:0 und 5:0 nachlegt. Der Abpfiff macht den Wahnsinn perfekt. Max Eberl schwärmt von einer "magischen Nacht", Jonas Hofmann von einer Leistung "fast wie im Rausch".

Ob sich für einen Borussen früher so die großen Siege auf dem Bökelberg angefühlt haben? Vermutlich schon. Denn vor dem Stadion läuft mir ein Bekannter über den Weg, Gladbach-Fan, schon älteres Semester, der mir mit leuchtenden Augen zuruft: "Keine Ahnung, wann ich so ein Spiel von Borussia das letzte Mal gesehen habe. War ja wie in alten Zeiten!"