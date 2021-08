Borussia-Familie hilft Hochwasser-Opfern mit 400.000 Euro

Gemeinsam mit seinen Fans hat Borussia Mönchengladbach eine Spendenaktion für die Hochwasser-Opfer gestartet. Die "Lebenshilfe Kreis Ahrweiler" erwartet nun ein hoher Geldbetrag. Außerdem läuft mit dem Ausrüster noch eine weitere Aktion.

Borussia Mönchengladbach hatte das Vorbereitungsspiel gegen den FC Groningen (2:1) zum Anlass genommen, um mithilfe der Aktion "Borussia hilft" Geld für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe zu sammeln. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte für die Partie konnten die Fans sich ganz einfach an der Spendenaktion beteiligen. Insgesamt kamen - auch mithilfe von Sponsoren - 150.000 Euro zusammen, ein einzelner Fan spendete alleine 50.000 Euro.

"Wir sind dankbar und stolz, dass Fans, die Mannschaft und auch unsere Partner sich auf vielfältige Art und Weise an der Aktion beteiligt haben. Das zeigt einmal mehr: Wir sind eine Familie, die zusammensteht", sagte Borussia-Präsident Rolf Königs. Die 150.000 Euro gehen an die "Lebenshilfe Kreis Ahrweiler". Die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung wurden in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli von den Fluten überrascht. Zwölf Menschen verloren dabei ihr Leben. "Dieses Schicksal hat uns sehr bewegt", erklärte Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers. Weiteres Geld wird gerade über die Versteigerung von sechs Matchworn-Trikots aus der Groningen-Partie gesammelt.

Neben der Geldspende für die Lebenshilfe läuft derzeit mit Ausrüster Puma noch eine weitere Aktion, bei der Fußballvereinen in den betroffenen Regionen Waren im Gesamtwert von 250.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. "Vereine, bei denen nach dem Hochwasser Trikotsätze, Schuhe oder sonstige Sportmaterialien unbrauchbar sind, sollen nicht zögern, sich an uns wenden. Und wir können dann hoffentlich möglichst vielen helfen", so Borussia und Puma in einer gemeinsamen Erklärung, die sich an Vereine in den betroffenen Regionen richtet.