Borussia-Eigengewächs Schroers verstärkt Arminia-Offensive

Arminia Bielefeld hat sich die Dienste von Offensivspieler Mika Schroers gesichert. Das 22 Jahre alte Eigengewächs von Borussia Mönchengladbach machte in der Regionalliga auf sich aufmerksam.

Nur vier Mannschaften haben in der abgelaufenen Saison weniger Tore geschossen als die Arminia mit ihren 48. Drei der vier Klubs mussten runter in die Regionalliga. Bielefeld sicherte sich den Klassenerhalt und arbeitete bereits intensiv an der Behebung der Offensiv-Baustelle: Für Abhilfe soll in der neuen Drittliga-Runde Angreifer Mika Schroers sorgen.

Der 22-Jährige kommt von Borussia Mönchengladbach II auf die Bielefelder Alm. Ausgebildet wurde der im nordrhein-westfälischen Kempen geborene Offensivakteur im NLZ der Gladbacher. In der abgelaufenen Saison kam er für die Regionalliga-Mannschaft der Fohlen auf neun Tore und sieben Vorlagen in 26 Spielen. Insgesamt erzielte er in bislang 119 Spielen in der Regionalliga West 24 Tore.

Seine Fähigkeiten im Ballbesitz und seine guten athletischen Voraussetzungen werden für Abwehrspieler eine echte Herausforderung. Michael Mutzel und Mitch Kniat

"Mika Schroers ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist. Seine Qualitäten wie Abschlussstärke, offensive Dribblings und ständige Anspielbarkeit, hat er in der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Seine Fähigkeiten im Ballbesitz und seine guten athletischen Voraussetzungen werden für Abwehrspieler eine echte Herausforderung", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in der Vereinsmitteilung vom Montag zitiert.

Die beiden DSC-Verantwortlichen hätten ihm "offen und überzeugend aufgezeigt, wie sie mit mir arbeiten möchten, was sie mir zutrauen und welche Rolle ich in meinem neuen Team einnehmen könnte", erklärte Schroers selbst. Ganz offensichtlich mit Erfolg. Schroers möchte in Bielefeld seine nächsten Entwicklungsschritte gehen. "Ich freue mich bei Arminia Bielefeld auf hervorragende Trainingsbedingungen, ein tolles Stadion und sehr emotionale Fans", unterstrich er.

zum THema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Dritter externer Neuzugang

Er ist nach den Mittelfeldspielern Stefano Russo (FC Viktoria Köln) und Lukas Kunze (VfL Osnabrück) der dritte Neuzugang im Kader der Ostwestfalen, die die Saison auf dem 14. Platz beendet hatten. Los geht es für die Arminia wieder am 24. Juni mit der Leistungsdiagnostik und am 25. Juni mit dem Trainingsauftakt.

Dann erst einmal wieder dabei: die in der vergangenen Saison ausgeliehenen Spieler Christopher Schepp (Meppen) und Tom Geerkens (Wuppertaler SV). Schepp konnte mit 18 Toren in der Regionalliga Nord auf sich aufmerksam machen, Geerkens kam wegen einer Verletzung nur auf wenige Einsätze.