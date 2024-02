Borussia Dortmund verpflichtet junge Niederländerin

Borussia Dortmund hat eine junge Niederländerin verpflichtet. Die 18-jährige Rückraumspielerin wechselt im Sommer 2024 von VCO Amsterdam in die Handball Bundesliga Frauen.

Borussia Dortmund hat für die kommenden zwei Spielzeiten die Niederländerin Alieke van Maurik unter Vertrag genommen. "Die Gespräche mit Henk Groener (Anm. d. Red.: BVB-Trainer) haben mir sehr gut gefallen und ich freue mich darauf, für den BVB spielen zu dürfen. Ich will mich gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln und erfolgreich Handball spielen", so van Maurik.

Abteilungsleiter Rupert Thiele sagt: "Niederländerinnen haben bei uns ja eine gewisse Tradition und das hat sich in der Vergangenheit immer bewährt. Wir freuen uns auf Alieke. Sie ist zwar noch sehr jung, aber umso entwicklungsfähiger."

"Von daher bin ich mir sicher, dass wir an ihr sehr viel Freude haben werden", so Thiele. "Sie passt insgesamt hervorragend in unser Profil und ich bin von einer tollen Zusammenarbeit überzeugt."

"Perfekte Ergänzung zu Alicia Stolle"

Der Sportliche Leiter Andreas Kuno erklärt: "Für uns ist Alieke die perfekte Ergänzung zu Alicia Stolle im halbrechten Rückraum. In den Niederlanden werden die Spielerinnen extrem gut ausgebildet und auch mit ihrer Größe von über 1,80 Metern bringt sie beste Voraussetzungen mit."

"Wir glauben, dass sie uns auch in der Defensive helfen kann und sie schnell bei uns reinfinden wird. Dass sie schon ein wenig Deutsch spricht, wird ihr die Integration umso leichter machen", so Kuno.

Alieke van Maurik, die im Mai 19 Jahre alt wird, war im vergangenen Sommer zu VCO Amsterdam gewechselt. Zuvor hatte sie insgesamt fünf Jahre das Trikot von HV Quintus getragen.