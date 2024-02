Borussia Dortmund schafft Klarheit am Kreis

Wichtige Personalentscheidungen bei Borussia Dortmund, die Westfälinnen setzen am Kreis auf Konstanz und haben gleich zwei Verträge verlängert.

Lisa Antl bleibt nächste Saison in Dortmund BVB/Hendrik Deckers

Die deutsche Nationalspielerin Lisa Antl konnte für mindestens eine weitere Spielzeit an den BVB gebunden werden. "Ich denke, dass ich mein Spiel verbessern konnte. Ich bin taktisch stärker geworden und habe auch meine Athletik auf ein anderes Niveau gebracht", sagt die 23-Jährige in einer Vereinsmitteilung. "Der Verein ist ambitioniert und ich freue mich, wenn wir wieder neu angreifen. Ich bin optimistisch und wir haben hier bei der Borussia noch eine Menge vor."

Die Wurzeln von Antl liegen beim TSV Gaimersheim, wo sie bis 2015 spielte. Es folgten im Jahreswechsel die Wechsel zum MTV Ingolstadt, dem TSV Ismaning und dem HCD Gröbenzell. 2019 heuerte sie dann beim Buxtehuder SV an, wo sie auch den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte und im November 2021 gegen Russland debütierte. Seither hat sie 41 Partien im DHB-Trikot bestritten und dabei 48 Tore erzielt. Zuletzt nahm sie auch an der Handball-WM 2023 teil.

Die Schwedin Emma Olsson ist seit 2022 im Ruhrgebiet. Zuvor spielte die 26-Jährige in ihrer Heimat für Eslövs IK söwie eine Saison bei Önnereds HK. Über Fram Reykjavik, wo sie isländische Meisterin wurde, kam sie dann zum BVB.

"Harmonieren als Duo extrem gut"

"Die Erfahrungen, die ich hier bislang gemacht habe, sind der Höhepunkt meiner Karriere. Das Spiel in der Westfalenhalle und die Reisen quer durch Europa waren für mich einfach besonders”, sagt Olsson in einer Vereinsmitteilung, die mit dem Klub "um Medaillen mitspielen" will.

"Wir sind sehr froh, dass sich beide für einen Verbleib in Dortmund entschieden haben. Sie harmonieren als Duo extrem gut miteinander", sagt Abteilungsleiter Rupert Thiele.

Auch der sportliche Leiter Andreas Kuno freut sich über die Vertragsverlängerungen: „Wir sind am Kreis nun bestens aufgestellt und wissen, dass wir uns auf Emma und Lisa verlassen können. Sie sind beide auch auf der emotionalen Ebene ein wichtiger Bestandteil unseres Teams.