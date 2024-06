Borussia Dortmund mit Saisonfazit: "Können gut mit dem Ergebnis leben"

Die vergangene Saison beendeten die Handballerinnen von Borussia Dortmund auf dem vierten Rang. Damit konnte man sich erneut für die EHF European League qualifizieren, eine Wildcard für die Champions League wurde dem BVB verwehrt. Rupert Thiele, Handball-Abteilungsleiter des BVB, zog nun ein Fazit zur abgelaufenen Saison.

"Wir waren in der Saisonvorbereitung sehr optimistisch. Dass uns dann in Person von Dana Bleckmann und Lena Degenhardt relativ schnell zwei Kreuzbandrisse ereilt haben, hat die Gesamtsaisonplanung über den Haufen geworfen. Und als dann noch die Fußverletzung von Alicia Stolle und die Knieverletzung von Zoë Sprengers dazu kamen, sah es nicht gut aus. Zur Halbzeit der Saison saßen mehr Betreuer als Spielerinnen auf der Bank", so Rupert Thiele, der ergänzt:

"Es hätte am Ende sicherlich auch Platz drei werden können und sollen - aber wegen der Verletzungssituation und der vorzeitigen Qualifikation für den internationalen Wettbewerb können wir gut mit dem Ergebnis leben", fasst der Abteilungsleiter die abgelaufene Saison im Interview mit dem Pressedienst des BVB zusammen. In der Bundesliga war es letztendlich Platz 4, in der European League war im Viertelfinale Schluss.

Professionalisierung geht voran

Für Thiele war es das erste Jahr als Abteilungsleiter beim BVB. "Wir sind immer noch dabei, weiter zu professionalisieren. Es ist immer noch mein Wunsch, einen festangestellten Sportlichen Leiter bzw. Geschäftsführer zu installieren, der sich rund um die Uhr um die Abteilung kümmert. Wir sind ansonsten viel auf Basis des Ehrenamts unterwegs, das ist manchmal schon schwierig, das zeitlich alles unter einen Hut zu bekommen. Aber vor allem die Zusammenarbeit mit unserem Sportlichen Leiter Andreas Kuno und unserem Trainer Henk Groener klappt sehr gut", erzählt er weiter.

"Wenn man die Zuschauerresonanz über die Saison betrachtet, sehe ich eine Kurve, die immer weiter nach oben geht. Das bestätigt auch unsere Arbeit, die wir als Abteilung leisten. Die Zuschauer kommen, kommen auch immer wieder und haben Spaß am Handball und an der Mannschaft", freut sich Thiele über eine positive Entwicklung. "Das liegt vor allem an der Mannschaft, die authentisch und gut spielt. Ansonsten haben wir Stück für Stück nachgerüstet: Programm in der Halle, Zelte vor der Halle, alles in Schwarzgelb", lautet seine Begründung für den Zuschaueranstieg.

Blick nach vorne: Die neue Saison

Zur neuen Saison gibt es einige Neuerungen in der Bundesliga. Mit der Reduzierung von 14 auf zwölf Teams wurden auch die Play-Offs wiedereingeführt. "Die Gruppenphase mit allen zwölf Teams wird bis Anfang April gespielt. Danach beginnen die Play-Offs mit den ersten acht Teams und ein Play-Down mit den unteren Teams. Es sind immer zwei Spiele, gewinnen beide Mannschaften je eins, gibt es eine dritte Partie", erklärt Thiele den Modus und betont: "Ich bin kein Freund davon, ich halte das normale System für gerechter - im Play-Off-System kann alles passieren. Auch der Druck innerhalb des Terminkalenders wird so definitiv größer."

Dennoch sieht er seine Mannschaft in der kommenden Spielzeit nicht chancenlos: "Ich glaube schon, dass wir mit dem neuen Kader die Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Ob das aber alles funktioniert, ist immer schwierig zu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, wir wollen nächste Saison Deutscher Meister werden. Aber warum sollen wir mit unserem Kader nicht den Titel holen können?"

» Zum ganzen Interview auf der Homepage des BVB