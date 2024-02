Borussia Dortmund bindet Rückraumspielerin

Borussia Dortmunds Handball-Abteilung hat sich mit Haruno Sasaki auf eine vorzeitige Verlängerung ihres Vertrags geeinigt. Die Rückraumspielerin wird ab Sommer in ihre vierte Spielzeit beim Frauen-Bundesligisten gehen.

Bereits seit 2021 spielt Haruno Sasaki für Borussia Dortmund und wird mindestens ein weiteres Jahr das schwarzgelbe Trikot tragen: Die im Rückraum vielseitig einsetzbare Japanerin hat ihren Vertrag beim BVB bis 2025 verlängert und ist damit nach Dana Bleckmann die zweitdienstälteste Spielerin im Kader.

"Wissen exakt, was wir an ihr haben"

Die 28 Jahre alte Rechtshänderin kommt in dieser Saison in der Bundesliga auf 46 Tore und 33 Vorlagen in 15 Partien und ist eine Leistungsträgerin im Team von Henk Groener. Abteilungsleiter Rupert Thiele erklärt: "Wir wissen exakt, was wir an Haruno haben. Sie ist sehr zuverlässig, ein toller Mensch und sehr wichtig für unser Team."

"Können immer auf sie bauen"

Der Sportliche Leiter Andreas Kuno ergänzt: "Haruno ist enorm fleißig und sehr diszipliniert. Sie hat sich bei uns eine Führungsrolle erarbeitet, obwohl sie zu Beginn von einer Verletzung ausgebremst wurde. In jeder Lage können wir immer auf sie bauen."

Haruno Sasaki sagt zu ihrer Vertragsverlängerung: "Der Trainer und auch meine Mitspielerinnen vertrauen mir. Das gibt mir Selbstvertrauen und hilft mir enorm. Wegen meiner Rückenverletzung habe ich in der ersten Saison kaum gespielt, aber danach habe ich meine Chance genutzt."

"Natürlich ist es auch super, mit tollen Mitspielerinnen auf der Platte zu sehen. Ich bin sehr stolz, mit ihnen zu spielen und vor so großartigen Fans das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Außerdem leben hier in Dortmund viele Japaner, die mich unterstützen. Ich habe das Gefühl, hier in Dortmund eine Familie zu haben", so Sasaki.