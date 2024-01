Borussia Dortmund bindet Linksaußen

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit einer gebürtigen Dortmunderin verlängert. Die Linksaußen hat sich bis 2026 an den Verein gebunden.

Lena Hausherr spielte schon in der Jugend für Borussia Dortmund und gewann mit den A-Juniorinnen 2019 die Deutsche Meisterschaft. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits den nationalen Titel mit der B-Jugend feiern können.

Im Sommer 2020 wechselte sie zum damaligen Zweitligisten BSV Sachsen Zwickau, bei dem sie sich sofort zu einer Leistungsträgerin entwickelte und mit dem sie in ihrer ersten Saison in die Bundesliga aufstieg. Nach dem Klassenerhalt kehrte sie im Sommer 2022 zu ihrem Heimatverein zurück. Mit dem BVB gewann die 22-Jährige in ihrer ersten Saison die Bronze-Medaille in der EHF European League.

"Ich freue mich sehr, weiterhin für Schwarzgelb auflaufen zu können. Für mich stimmt hier nach wie vor alles, und wir haben ein tolles Team. Außerdem werde ich wohl niemals genug davon bekommen, die ganze Halle vor jedem Spiel 'You‘ll Never Walk Alone' singen zu hören. Dieser Verein hat es einfach in mein Herz geschafft", sagt Lena Hausherr.

Abteilungsleiter Rupert Thiele erklärt: "Wir sind sehr froh, dass wie den Vertrag mit Lena verlängern konnten. Sie hat sich mittlerweile zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt und ist eine absolute Sympathieträgerin. Ihre sportliche Entwicklung sehen wir sehr positiv, deswegen war die weitere Zusammenarbeit mit ihr ein großer Wunsch von uns. Sie passt perfekt in unser Konzept, und ihre hohe Identifikation mit dem Verein spricht für sich."