Borussia Deutschland - vermutlich nicht bei der Heim-EURO

52,4 Prozent beträgt der durchschnittliche Anteil an Spielern in der Startelf von Borussia Dortmund, die für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt wären. Drei Monate vor der Heim-EM steht es um Borussia Deutschland allerdings nicht gut. Lediglich Niclas Füllkrug darf sich der Teilnahme relativ sicher sein. Dem Rest droht ein Turnier auf der Couch.

Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag das Aufgebot für die kommenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) bekanntgeben wird, werden sich zahlreiche neue Namen auf der Liste finden lassen. Spieler von Borussia Dortmund dagegen dürften kaum dabei sein - obwohl in Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can, Marius Wolf, Julian Brandt, Felix Nmecha, Marco Reus, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug gleich elf Spieler im BVB-Aufgebot stehen, die in der jüngeren oder älteren Vergangenheit bereits das DFB-Trikot getragen haben.

Füllkrugs Quote im DFB-Team überzeugt

Die besten Chancen auf eine Nominierung für die beiden Testspiele - und für die anschließende Heim-Euro in Deutschland - hat derzeit Füllkrug. Der Stürmer, der sein DFB-Debüt unter Bundestrainer Hansi Flick im November 2022 gegen den Oman (1:0) feierte - damals noch im Trikot des SV Werder -, trug bislang 13 Mal das deutsche Trikot und traf dabei zehnmal. Auch in den vier Partien unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann kam der 31-Jährige zum Einsatz. Sein Name wird daher am Donnerstag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Kaderliste des DFB stehen, sofern bis dahin nichts mehr dazwischenkommt.

Allen anderen deutschen Borussen droht dagegen im Sommer ein Turnier auf der Couch. Besonders bitter wäre das für Innenverteidiger Hummels, der von Nagelsmann erst im vergangenen Oktober reaktiviert wurde, um die deutsche Defensive zu stabilisieren. Auch für seine Positions- und Teamkollegen Süle und Schlotterbeck, der von Nagelsmann bislang noch nie berufen wurde, sowie den zuletzt durch eine Erkrankung ausgebremsten Offensivspieler Brandt wäre eine Nicht-Berücksichtigung jetzt im März, die ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Heim-EM wäre, ein herber Rückschlag.

Strategie geht bislang nicht auf

Zwar dürften sich vor der Saison auch Can, Wolf, Nmecha, Adeyemi, Reus und Moukoko erhofft haben, sich in der Nationalmannschaft fest zu etablieren. Aus unterschiedlichen Gründen allerdings konnten sie in den vergangenen Monaten nicht auf sich aufmerksam machen und dürften ihre Hoffnungen daher zuletzt heruntergeschraubt haben. So kämpft Can noch immer mit seiner neuen Rolle als Kapitän und sucht weiter nach Formstabilität. Nmecha und Adeyemi fehlten lange verletzt. Reus, Moukoko und Wolf sind beim BVB keine Stammspieler und konnten ebenfalls zu selten Werbung in eigener Sache betreiben.

Nicht nur für die einzelnen Spieler, auch für den Klub selbst wäre eine EM mit nur wenigen eigenen deutschen Nationalspielern eine Enttäuschung. Ganz gezielt hatten die Verantwortlichen in den vergangenen Transferperioden auf deutsche Spieler gesetzt und darauf gebaut, dass sich diese Personalpolitik nicht nur positiv auf die sportlichen Leistungen des BVB auswirkt, sondern auch zu einer starken Blockbildung in der Nationalmannschaft führt.

Bewährungschance in den kommenden Topduellen

Bislang ist dieser Plan nicht aufgegangen - noch allerdings bieten sich in dieser Saison die Chancen, den jüngsten Eindruck zu korrigieren. Am Mittwoch spielt der BVB im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSV Eindhoven um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. In den kommenden Wochen trifft die Mannschaft von Trainer Edin Terzic zudem in der Liga auf die Topteams aus München, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig. Reichlich Bewährungschancen also. Die Zeit allerdings drängt.